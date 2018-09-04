Календарь удачных дней для стрижки в ноябре 2018 года

В последнем осеннем месяце ваши волосы постоянно подвергаются воздействию холодного ветра, высоких и низких температур. Из-за этого они становятся тонкими, ломкими, пористыми и блеклыми. Правильный уход способен вернуть им красоту и здоровье.

Но прежде чем приступать к укрепляющим и восстанавливающим процедурам, необходимо посетить парикмахерскую и обновить прическу. Чтобы работа мастера порадовала безукоризненным результатом, наполнила волосы силой и помогла избавиться от негатива в жизни, стоит выбрать удачный день для стрижки в ноябре 2018 года.

Календарь по дням

Наши предки верили, что волосы – это отражение жизненного пути человека. Они являются источником духовной силы, здоровья, информации. Через пряди осуществляется подпитка космической энергией. Именно поэтому любое изменение прически способно внести коррективы в вашу судьбу.

Современные астрологи установили, что фаза земного спутника, его расположение в определенном созвездии и очередность лунных суток влияют на здоровье волос после стрижки. Во время работы мастера также происходит вмешательство в ваше биополе.

И, если «звезды сошлись» новая прическа благотворно повлияет на физическое самочувствие и эмоциональную стабильность, прибавит активности, позволит добиться успеха в различных сферах жизни.

Поэтому, выбирая удачный день для стрижки в ноябре 2018 года, не забудьте заглянуть в лунный календарь:

01.11 – внешний вид прядей изменится в лучшую сторону. Они станут более густыми, пышными, объемными, сильными, блестящими. Но визит к мастеру может спровоцировать цепь мелких неурядиц, неприятностей, проблем со здоровьем или конфликтов с окружающими людьми;

– внешний вид прядей изменится в лучшую сторону. Они станут более густыми, пышными, объемными, сильными, блестящими. Но визит к мастеру может спровоцировать цепь мелких неурядиц, неприятностей, проблем со здоровьем или конфликтов с окружающими людьми; 02.11 – волосы будут прекрасно держать форму, облегчится расчесывание, удастся любая укладка. Новый образ придаст энергии и уверенности;

– волосы будут прекрасно держать форму, облегчится расчесывание, удастся любая укладка. Новый образ придаст энергии и уверенности; 03.11-04.11 – улучшится структура стержней, укрепятся корни, снизится выпадение, на длительное время вы забудете о секущихся концах. Но стрижка может привести к нарушениям психики, затяжной депрессии, грусти, перепадам настроения;

– улучшится структура стержней, укрепятся корни, снизится выпадение, на длительное время вы забудете о секущихся концах. Но стрижка может привести к нарушениям психики, затяжной депрессии, грусти, перепадам настроения; 05.11-06.11 – если хотите стать обладателем легкой, воздушной прически, можете посетить парикмахера. Стрижка 5 ноября позволит вам раскрыть свое обаяние и привлечет успех. Изменение длины 6 числа, может спровоцировать упадок сил;

– если хотите стать обладателем легкой, воздушной прически, можете посетить парикмахера. Стрижка 5 ноября позволит вам раскрыть свое обаяние и привлечет успех. Изменение длины 6 числа, может спровоцировать упадок сил; 07.11-08.11 – если хотите, чтобы ваши тонкие и тусклые волосы стали более жесткими и густыми, можете решиться на визит к парикмахеру. Но в новолуние 7 числа рискуете навредить своему здоровью. 8 ноября, наоборот, стрижка наладит энергетические потоки, связанные с нормальной работой всех внутренних органов;

– если хотите, чтобы ваши тонкие и тусклые волосы стали более жесткими и густыми, можете решиться на визит к парикмахеру. Но в новолуние 7 числа рискуете навредить своему здоровью. 8 ноября, наоборот, стрижка наладит энергетические потоки, связанные с нормальной работой всех внутренних органов; 09.11-10.11 – прическа будет плохо держать форму, волосы быстро отрастут, возникнут сложности с укладкой. Изменение длины 9 числа способно улучшить ваше материальное положение. 10 ноября будьте осторожны, ведь визит к мастеру может нарушить планы;

– прическа будет плохо держать форму, волосы быстро отрастут, возникнут сложности с укладкой. Изменение длины 9 числа способно улучшить ваше материальное положение. 10 ноября будьте осторожны, ведь визит к мастеру может нарушить планы; 11.11-13.11 – удачные дни для стрижки в ноябре 2018 года. После нее пряди дольше не будут сечься, укрепятся корни, остановится выпадение. Волосы наполнятся силой, здоровьем, порадуют красивым блеском, станут значительно гуще. Благодаря работе мастера вы почувствуете прилив жизненных сил, откроете в себе творческие способности, привлечете материальный достаток, обострите интуицию;

– удачные дни для стрижки в ноябре 2018 года. После нее пряди дольше не будут сечься, укрепятся корни, остановится выпадение. Волосы наполнятся силой, здоровьем, порадуют красивым блеском, станут значительно гуще. Благодаря работе мастера вы почувствуете прилив жизненных сил, откроете в себе творческие способности, привлечете материальный достаток, обострите интуицию; 14.11-15.11 – если вы жаждете перемен, начните со стрижки. Разрешите мастеру поиграть с формой, цветом, линиями срезов, техниками. Вы останетесь довольны своим внешним видом, а новый имидж сделает жизнь ярче, подарит много счастливых моментов, защитит от болезней. Назначайте встречу с парикмахером до 13:44 14 числа и после 14:10 15 ноября (указано московское время). Иначе возможна череда неприятностей;

– если вы жаждете перемен, начните со стрижки. Разрешите мастеру поиграть с формой, цветом, линиями срезов, техниками. Вы останетесь довольны своим внешним видом, а новый имидж сделает жизнь ярче, подарит много счастливых моментов, защитит от болезней. Назначайте встречу с парикмахером до 13:44 14 числа и после 14:10 15 ноября (указано московское время). Иначе возможна череда неприятностей; 16.11-18.11 – посвятите эти дни общеукрепляющим и оздоровительным процедурам, ведь они совершенно не подходят для изменения длины. Пряди могут стать ломкими, пористыми, тонкими, возможно появление перхоти;

– посвятите эти дни общеукрепляющим и оздоровительным процедурам, ведь они совершенно не подходят для изменения длины. Пряди могут стать ломкими, пористыми, тонкими, возможно появление перхоти; 19.11-20.11 – отложите стрижку, ведь она послужит причиной интенсивного выпадения и сечения концов. Если же решитесь посетить мастера, его работа привлечет поток денежной энергии, поможет найти ответ на сложные вопросы, обострит интуицию;

– отложите стрижку, ведь она послужит причиной интенсивного выпадения и сечения концов. Если же решитесь посетить мастера, его работа привлечет поток денежной энергии, поможет найти ответ на сложные вопросы, обострит интуицию; 21.11-22.11 – изменение длины благотворно отразится на состоянии волос. Они станут сильными, крепкими, блестящими. Но приготовьтесь к тому, что возможны проблемы со здоровьем, появление депрессии и навязчивого чувства страха;

– изменение длины благотворно отразится на состоянии волос. Они станут сильными, крепкими, блестящими. Но приготовьтесь к тому, что возможны проблемы со здоровьем, появление депрессии и навязчивого чувства страха; 23.11-24.11 – качественные характеристики стержней останутся без изменений. Прическа получится легкой, воздушной, немного растрепанной, возникнут проблемы с укладкой. Новый образ может спровоцировать снижение защитных функций иммунной системы;

– качественные характеристики стержней останутся без изменений. Прическа получится легкой, воздушной, немного растрепанной, возникнут проблемы с укладкой. Новый образ может спровоцировать снижение защитных функций иммунной системы; 25.11-26.11 – совершенно неподходящие даты для визита в парикмахерский зал. Вы не только испортите структуру прядей, но и привлечете проблемы со здоровьем;

– совершенно неподходящие даты для визита в парикмахерский зал. Вы не только испортите структуру прядей, но и привлечете проблемы со здоровьем; 27.11-29.11 – удачные дни для стрижки в ноябре 2018 года. Она наполнит волосы силой, сделает их заметно гуще и объемнее. Новая прическа подарит хорошее настроение, позволит занять выгодные позиции в обществе и на рабочем месте;

– удачные дни для стрижки в ноябре 2018 года. Она наполнит волосы силой, сделает их заметно гуще и объемнее. Новая прическа подарит хорошее настроение, позволит занять выгодные позиции в обществе и на рабочем месте; 30.11 – расположение луны благотворно отразится на состоянии прядей. Но изменение длины станет причиной мелких неприятностей и проблем.

Самыми благоприятными днями для посещения парикмахерской являются 2, 11, 12, 13, 27, 28, 29 ноября. Стрижка улучшит качество волос, укрепит корни, снизит интенсивность выпадения, вернет блеск, облегчит расчесывание и укладку.

Но помните, что в последнем осеннем месяце пряди нуждаются в особом уходе. Используйте только деликатные шампуни с низким содержанием агрессивных веществ и увлажняющие крема, способные защитить от ломкости, вредного влияния окружающей среды и термических процедур.