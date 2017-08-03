Главные болезни XXI века: от депрессии до аллергии

Чума, холера, черная оспа, проказа, тиф — эти слова, словно пришедшие из Средневековья, теперь не более чем отголоски прошлого, а когда-то эти болезни уничтожали города и наводили ужас на всю планету. Теперь, с вакцинами и антибиотиками, бороться с вирусами намного легче, но похоже, что человечество не минует очередная пандемия.

Что же грозит людям нового тысячелетия? Вот пять главных болезней XXI века.

Депрессия

Долгое время депрессию, как и другие нервные расстройства, вообще не считали болезнью, если грустно и ничего не хочется, нужно отвлечься, взять себя в руки — и все пройдет. Однако такая схема не работает, потому что депрессия — это состояние, из которого крайне сложно, а в большинстве случаев и вовсе невозможно выбраться самостоятельно.

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Среди причин, как правило, значатся длительный стресс или тяжелые болезни, переутомление и врожденные нейрохимические дефекты.

Любовь к жизни в людях пробуждают, как бы это ни звучало, страхи — все боятся смерти, боли и одиночества, хотят комфорта и новых впечатлений. Все, кроме тех, у кого депрессия — апатия и потеря любви к жизни, обусловленная биохимическими изменениями в нервной системе, внутренним конфликтом или психологической травмой. По международной классификации эту болезнь делят на группы, которые могут комбинироваться: невротическая, реактивная, эндогенная, классическая или скрытая, малая или большая, соматизированная и маскированная.

Другое дело, что депрессией люди не задумываясь называют что угодно, от плохого настроения из-за хамства в метро до грусти по умершему домашнему питомцу. И не удивительно, потому что моральный недуг зачастую маскируется под физический, а распознать его самостоятельно невозможно. Депрессия может быть причиной постоянной головной и мышечной боли, потери аппетита, бессонницы, фобий, перебоев сердечного ритма, невралгии, половых расстройств и даже алкоголизма и наркомании. Если есть даже малейшее подозрение на депрессию, обратитесь к врачу — без профессиональной помощи любовь к жизни вернуть, увы, не удастся.

Остеохондроз

Есть мнение, что остеохондроз — выдуманная патология, потому что его диагностируют всем, кому больше шестидесяти. Конечно же, изменения в состоянии скелета самые настоящие, но это возрастная норма — как морщины, седые волосы и нехватка зубов. На первый взгляд в этом нет ничего страшного — мало найдется пожилых людей, у которых не ноют кости. Однако если задуматься, насколько «помолодел» остеохондроз, ситуация резко меняется, а если знать, к каким болезням он может привести, становится по-настоящему страшно.

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Причины остеохондроза — неправильная осанка, сидячий образ жизни и лишний вес, а его симптомы — постоянное ощущение усталости, боли в шее, пояснице и между лопатками, головокружение, хруст в позвоночнике при движении и внезапное частичное онемение рук или ног. Как правило, рекомендуют массажи, лечебную гимнастику, правильное питание и активный образ жизни, если болезнь еще в начальной стадии.

На последних этапах дегенеративно-дистрофическое заболевание позвоночника разрушает хрящевую ткань межпозвонковых дисков, деформированные позвонки и их отростки сдавливают вены и артерии, и возникает кислородное голодание мозга и внутренних органов. Вот лишь часть последствий остеохондроза: храп, больные зубы, тахикардия и аритмия, «прострелы» в спине, обильное потоотделение, парез и даже паралич. Очевидно, что обращение к врачу и своевременная диагностика остеохондроза — это именно тот случай, когда предупрежденный вооружен.

Ожирение

Врачи называют ожирение чумой XXI века, и больше всего людей с лишним весом, вопреки распространенному мнению, не в США, а в Кувейте — 42,8% населения. По последним данным Роспотребнадзора, в России на каждые 100 тысяч человек приходится 284 с ожирением — почти вдвое больше, чем в 2011 году. Проблема актуальна для десятков стран мира, и медики озабочены тем, что растущие показатели связаны в основном с банальным обжорством и нехваткой активности: чтобы получить еду, теперь не нужно даже вставать, хватит звонка или клика.

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В большинстве случаев организм перерабатывает калории в жировую ткань, если потребляет их больше, чем расходует. Но не все так просто: ожирение также может быть вызвано нарушением работы поджелудочной железы, печени, кишечника и генетическими сбоями.

Гораздо длиннее список того, что вызывает сам избыток жира: сахарный диабет, инфаркт, высокое артериальное давление, проблемы с суставами, желчные камни, бессонница, артрит и рак — не говоря о банальных вещах вроде бытовых неудобств и заниженной самооценки.

Ожирение входит в пятерку самых распространенных причин смерти — от лишнего веса каждый год умирает почти 3 миллиона людей, больше, чем в автокатастрофах. Если так пойдет и дальше, к 2030 году ожирением будет страдать 51% населения Земли, и шансы довольно велики: к примеру, American Journal of Public Health приводит данные исследования, которое доказывает, что людям с ожирением очень сложно вернуться в форму — это удается только 1,2% женщин и 0,5% мужчин.

Аллергия

Вызвать патологически враждебную реакцию иммунной системы на пыльцу, еду и другие вполне безобидные вещи могут разные обстоятельства. Плохое питание, стресс, малоподвижность, изменение экологии, бесконтрольное самолечение — все это провоцирует у людей аллергию даже на такие вещества, которые раньше организм воспринимал спокойно, поэтому ее и считают бичом современности. Один из самых устойчивых мифов об аллергии — ее зависимость от генетики, но на деле по наследству передается не сама болезнь, а лишь предрасположенность к ней.

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Главная опасность в том, что даже сами аллергики считают свою болезнь чем-то вроде досадного недоразумения и не осознают, к чему она может привести. Например, поллиноз, известный как сенная лихорадка, многие даже не лечат, хотя его сезонные приступы чреваты осложнениями — это отек Квинке, бронхиальная астма и асфиксия, то есть удушье. Проще говоря, если чихать от пыльцы годами и не лечиться, можно умереть, но современная медицина располагает широким спектром средств от аллергии, в том числе на пыльцу, и визит к врачу поможет понять, что, как и когда нужно применять в каждом конкретном случае.

Антигистаминные таблетки действуют на одно из шести веществ-триггеров, вызывающих аллергию, их применяют в основном для профилактического лечения. Однако во время обострения необходимо воздействовать на организм там, где это нужно больше всего — на самой слизистой. Спрей местного действия для лечения аллергии (например, недавно безрецептурным стал «Фликсоназе») действует на все шесть раздражителей и помогает справиться с симптомами аллергического ринита: зудом в носу и глазах, чиханием, слезотечением, насморком и заложенностью носа. Такие спреи можно применять и взрослым, и детям от 4 лет, эффект сохраняется на сутки после одного применения, что может сильно облегчить жизнь.

Рак

Онкология пугает в первую очередь тем, что до сих пор остается неизлечимой. Врачи могут купировать симптомы, вырезать метастазы, обеспечить паллиативный уход, но до сих пор не знают конкретной причины возникновения рака и способа окончательного избавления от него. Человек, которому озвучивают такой диагноз, всегда испытывает шок — это оправданно, потому что рак может поразить кого угодно и в большинстве случаев обнаруживается, когда пациента уже невозможно спасти. Рак — причина каждой шестой смерти в мире по данным ВОЗ на 2015 год, и по прогнозам, в ближайшие 20 лет заболевших станет на 70% больше.

У больных раком людей аномальные клетки проникают буквально повсюду, распространяя метастазы по организму почти незаметно, поэтому болезнь так сложно распознать на ранних стадиях. Самые распространенные виды рака: легких, печени, толстой и прямой кишки, желудка и груди — последний поражает и мужчин, но намного реже, чем женщин. Все это выглядит очень мрачно, но в деле излечения рака медицина медленно, но верно продвигается вперед: усовершенствованы технологии борьбы с метастазами, изобретены новые лекарства, доказана польза вакцинирования от вируса папилломы и гепатита В.

Все эти данные — только верхушка айсберга, и о раке людям, далеким от медицины, известно катастрофически мало. Больше всего онкобольных в странах с низким и средним уровнем дохода, и лишь в одной из пяти разработаны на государственном уровне способы борьбы с болезнью, врачебной и паллиативной помощи людям с онкологией. Но, конечно, главная задача ученых всего мира — создание лекарства от рака, чтобы онкология перестала быть приговором и превратилась в одну из болезней — тяжелую, но все же излечимую.