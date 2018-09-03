Календарь удачных дней для стрижки в сентябре 2018 года

Летнее солнце, море и пляж – лучшее лекарство, позволяющее восстановить душевное равновесие и восполнить запасы жизненной энергии. Но сухой, горячий воздух и соленая вода способны существенно испортить структуру ваших волос, нарушить баланс влаги, спровоцировать ломкость, увеличить количество секущихся концов.

Первый шаг, который вы должны сделать, чтобы вернуть волосам ухоженный вид и здоровье – отправиться в парикмахерскую. Но перед этим, обязательно выберете удачный день для стрижки в сентябре 2018 года.

Календарь по дням

При составлении календаря стрижки астрологи учитывают фазу земного спутника, его прохождение через определенное зодиакальное созвездие и лунные сутки. Эти параметры влияют на силу, здоровье, структуру прядей, их способность противостоять внешним негативным воздействиям.

Кроме этого, указанные величины контролируют потоки космической энергии, получаемые человеком.

Если совокупность всех факторов обладает положительным воздействием, после работы парикмахера вы заметите улучшение общего состояния волос, привлечете в свою жизнь успех, благополучие, счастье и карьерный рост.

Поэтому внимательно читайте рекомендации астрологов и выбирайте свой удачный день для стрижки в сентябре 2018 года:

01.09 – если ваши волосы ослабли, истончились, перестали поддаваться укладке, сегодня отличный день для похода к мастеру. Его работа вернет прядям утраченную красоту, а новый образ получится невероятно привлекательным. Вы не только останетесь довольны переменами, но и обретете утраченную уверенность, укрепите здоровье и материальную стабильность;

– если ваши волосы ослабли, истончились, перестали поддаваться укладке, сегодня отличный день для похода к мастеру. Его работа вернет прядям утраченную красоту, а новый образ получится невероятно привлекательным. Вы не только останетесь довольны переменами, но и обретете утраченную уверенность, укрепите здоровье и материальную стабильность; 02.09 – большинство специалистов не советуют стричься в воскресенье. Но, если вам подходит именно эта дата, постарайтесь посетить салон до 12 часов дня. Смена имиджа не навредит волосам и откроет новые финансовые источники;

– большинство специалистов не советуют стричься в воскресенье. Но, если вам подходит именно эта дата, постарайтесь посетить салон до 12 часов дня. Смена имиджа не навредит волосам и откроет новые финансовые источники; 03.09 – любые парикмахерские манипуляции лучше запланировать на вторую половину дня. Прядки наполнятся силой, а вы получите запас необходимой энергии, позволяющей преодолевать преграды на пути к намеченным целям;

– любые парикмахерские манипуляции лучше запланировать на вторую половину дня. Прядки наполнятся силой, а вы получите запас необходимой энергии, позволяющей преодолевать преграды на пути к намеченным целям; 04.09 – волосы начнут пушиться, о приличной укладке придется забыть. Прическа получится неаккуратной. Вы не только останетесь недовольны результатом, но и ослабите иммунную систему;

– волосы начнут пушиться, о приличной укладке придется забыть. Прическа получится неаккуратной. Вы не только останетесь недовольны результатом, но и ослабите иммунную систему; 05.09-06.09 – после стрижки пряди будут путаться, замедлится их рост, ухудшится структура. Возможны проблемы со зрением. Лучше потратьте время на укрепляющие, питательные или увлажняющие маски;

– после стрижки пряди будут путаться, замедлится их рост, ухудшится структура. Возможны проблемы со зрением. Лучше потратьте время на укрепляющие, питательные или увлажняющие маски; 07.09-08.09 – удачные дни для стрижки в сентябре 2018 года. Волосы станут густыми, блестящими, пышными, крепкими, эластичными. Помимо хорошего настроения, вы почувствуете прилив сил, в полной мере раскроется ваш потенциал, постепенно увеличится материальный достаток;

– удачные дни для стрижки в сентябре 2018 года. Волосы станут густыми, блестящими, пышными, крепкими, эластичными. Помимо хорошего настроения, вы почувствуете прилив сил, в полной мере раскроется ваш потенциал, постепенно увеличится материальный достаток; 09.09 – откажитесь от стрижки в этот день. Изменение длины в новолуние станет причиной неурядиц, снижения иммунитета и появления проблем;

– откажитесь от стрижки в этот день. Изменение длины в новолуние станет причиной неурядиц, снижения иммунитета и появления проблем; 10.09 – отличный день для смены образа. Волосы наполнятся энергией, здоровьем, секущиеся концы не появятся долгое время. Новая прическа будет долго держать форму и понадобиться минимум укладочных средств, чтобы она оставалась совершенной. Вы заметите, как улучшилось общее самочувствие, перестали беспокоить хронические заболевания;

– отличный день для смены образа. Волосы наполнятся энергией, здоровьем, секущиеся концы не появятся долгое время. Новая прическа будет долго держать форму и понадобиться минимум укладочных средств, чтобы она оставалась совершенной. Вы заметите, как улучшилось общее самочувствие, перестали беспокоить хронические заболевания; 11.09-12.09 – приготовьтесь к тому, что пряди станут безжизненными, блеклыми. Также существует вероятность потери материальной стабильности;

– приготовьтесь к тому, что пряди станут безжизненными, блеклыми. Также существует вероятность потери материальной стабильности; 13.09-14.09 – исход стрижки сложно предсказать. Возможно ухудшение состояния волос и отношений с окружающими людьми. Лучше перенести визит на другой день;

– исход стрижки сложно предсказать. Возможно ухудшение состояния волос и отношений с окружающими людьми. Лучше перенести визит на другой день; 15.09 – неблагоприятная дата, которая негативно повлияет на внешний вид прядей и собственную уверенность;

– неблагоприятная дата, которая негативно повлияет на внешний вид прядей и собственную уверенность; 16.09 – можно стричься во второй половине дня. Структурные характеристики стержней останутся неизменными, но получится укрепить здоровье и раскрыть внутреннюю чувственность;

– можно стричься во второй половине дня. Структурные характеристики стержней останутся неизменными, но получится укрепить здоровье и раскрыть внутреннюю чувственность; 17.09 – мастер должен закончить свою работу до 16.00. В противном случае прическа получится некрасивой, а иммунная система ослабнет;

– мастер должен закончить свою работу до 16.00. В противном случае прическа получится некрасивой, а иммунная система ослабнет; 18.09-19.09 – удачные дни для стрижки в сентябре 2018 года.Оздоравливающая процедура повлияет на волосы, остановит выпадение и ломкость, увеличит густоту и объем. Вы оградите себя от неприятностей, недомогания, неурядиц, перестанете испытывать дискомфорт при общении с малознакомыми людьми, обострите интуитивные способности;

– удачные дни для стрижки в сентябре 2018 года.Оздоравливающая процедура повлияет на волосы, остановит выпадение и ломкость, увеличит густоту и объем. Вы оградите себя от неприятностей, недомогания, неурядиц, перестанете испытывать дискомфорт при общении с малознакомыми людьми, обострите интуитивные способности; 20.09-22.09 – можете решиться на кардинальную смену образа. Это касается не только длины, но и цвета прядок. Новая прическа привлечет удачу, материальные блага, карьерный рост, вернет душевную гармонию;

– можете решиться на кардинальную смену образа. Это касается не только длины, но и цвета прядок. Новая прическа привлечет удачу, материальные блага, карьерный рост, вернет душевную гармонию; 23.09-24.09 – если вы заботитесь о своих волосах, отложите визит к мастеру. Иначе придется долго восстанавливать их структуру и бороться с появившейся перхотью;

– если вы заботитесь о своих волосах, отложите визит к мастеру. Иначе придется долго восстанавливать их структуру и бороться с появившейся перхотью; 25.09 – вмешательство в длину или цвет прядей нежелательно. Стричься в полнолуние рекомендовано лишь людям с затянувшейся «черной полосой»;

– вмешательство в длину или цвет прядей нежелательно. Стричься в полнолуние рекомендовано лишь людям с затянувшейся «черной полосой»; 26.09 – неудачный день. Работа мастера способна навредить стержням;

– неудачный день. Работа мастера способна навредить стержням; 27.09-29.09 – стрижка благотворно повлияет на состояние волос: вернет блеск, укрепит корни, прекратится выпадение. Новый образ позволит наладить личную жизнь, обрести уверенность, улучшить эмоциональное состояние, открыть дополнительные источники дохода. Но астрологи предупреждают, что 28 числа любые манипуляции с волосами нужно завершить до 12.00;

– стрижка благотворно повлияет на состояние волос: вернет блеск, укрепит корни, прекратится выпадение. Новый образ позволит наладить личную жизнь, обрести уверенность, улучшить эмоциональное состояние, открыть дополнительные источники дохода. Но астрологи предупреждают, что 28 числа любые манипуляции с волосами нужно завершить до 12.00; 30.09 – пряди перестанут поддаваться укладке, начнут путаться, немного виться. Стрижка способна наладить работу внутренних органов и наполнить силой для достижения намеченных целей.

По заверениям астрологов, самыми удачными днями для стрижки являются 1, 7, 8, 10, 18, 19, 27, 28, 29 сентября.

Вы останетесь довольны работой мастера, сможете вернуть прядям здоровье, силу, блеск, привлечь положительные перемены в жизнь. Но не забывайте, что красота волос во многом зависит от правильного ухода. Поэтому после жаркого лета, обязательно порадуйте их курсом восстанавливающих процедур.