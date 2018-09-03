Календарь стрижек в октябре 2018 года: удачные дни

Середина осени – отличное время для обновления образа. Вы наверняка знаете, что одной из самых важных его деталей является стрижка. Она способна подчеркнуть достоинства, скрыть несовершенства, визуально исправить диспропорции лица и полностью изменить внутреннее восприятие собственного «я».

Чтобы перевоплощение прошло на «ура», благотворно повлияло на структуру волос и положительно отразилось на жизненных событиях, обязательно выберете удачный день для стрижки в октябре 2018 года.

Календарь по дням

Фаза земного спутника, его расположение в одном из 12 зодиаков, очередность лунных суток – все эти параметры учитывают астрологи при составлении гороскопа стрижки. Они влияют на скорость роста волос, их структуру, естественное сияние, восприимчивость к укладке.

Кроме этого, указанные факторы воздействуют на вашу биоэнергетику и могут существенно изменить привычное течение жизни.

Если вы будете следовать рекомендациям специалистов и подберете благоприятный день для похода к мастеру, то сможете сохранить красоту прядей, наполните их силой, избавитесь от негативных эмоций. Ощутите прилив энергии, привлечете успех, любовь, благосостояние, обретете гармонию с собой и окружающим миром.

Чтобы самостоятельно выбрать удачный день для стрижки в октябре 2018 года, внимательно читайте советы астрологов:

01.10 – можете немного скорректировать форму и подравнять кончики. Но существует вероятность, что пряди слегка завьются и распушатся. Зато манипуляции парикмахера наладят работу дыхательной системы, избавят от депрессивного настроения и помогут быстрее найти общий язык с малознакомыми людьми;

– можете немного скорректировать форму и подравнять кончики. Но существует вероятность, что пряди слегка завьются и распушатся. Зато манипуляции парикмахера наладят работу дыхательной системы, избавят от депрессивного настроения и помогут быстрее найти общий язык с малознакомыми людьми; 02.10-03.10 – не лучшее время для изменения длины. Пострадает структура волос, появится перхоть. Возможна цепь мелких неурядиц;

– не лучшее время для изменения длины. Пострадает структура волос, появится перхоть. Возможна цепь мелких неурядиц; 04.10-05.10 – после посещения салона вы станете гордой обладательницей пышных, густых, блестящих, крепких прядей. Прическа будет отлично держать форму, легко поддаваться укладочным мероприятиям. Но приготовьтесь к тому, что может нарушиться ваша эмоциональная стабильность. Вы станете чаще конфликтовать и подпортите свое положение в обществе;

– после посещения салона вы станете гордой обладательницей пышных, густых, блестящих, крепких прядей. Прическа будет отлично держать форму, легко поддаваться укладочным мероприятиям. Но приготовьтесь к тому, что может нарушиться ваша эмоциональная стабильность. Вы станете чаще конфликтовать и подпортите свое положение в обществе; 06.10 – смело отправляйтесь в парикмахерскую. Ускорится рост волос, они наполнятся силой и энергией, кончики дольше не будут сечься, длительное время сохранится аккуратная форма стрижки. Благодаря новому образу усилится ваше обаяние, получится заручиться поддержкой нужных людей;

– смело отправляйтесь в парикмахерскую. Ускорится рост волос, они наполнятся силой и энергией, кончики дольше не будут сечься, длительное время сохранится аккуратная форма стрижки. Благодаря новому образу усилится ваше обаяние, получится заручиться поддержкой нужных людей; 07.10 – несмотря на положительное влияние этого дня на волосы, вы можете почувствовать общий упадок сил и впасть в меланхолию;

– несмотря на положительное влияние этого дня на волосы, вы можете почувствовать общий упадок сил и впасть в меланхолию; 08.10-09.10 – отложите поход в салон. Вы останетесь недовольны новой стрижкой, а волосы начнут пушиться и путаться. Особенно опасным является 9 октября. В день новолуния вы не только испортите свои пряди, но и существенно навредите здоровью;

– отложите поход в салон. Вы останетесь недовольны новой стрижкой, а волосы начнут пушиться и путаться. Особенно опасным является 9 октября. В день новолуния вы не только испортите свои пряди, но и существенно навредите здоровью; 10.10-12.10 – отправляйтесь к мастеру, если у вас тонкие, слабые, тусклые и безжизненные волосы. Благодаря коррекции длины их состояние значительно улучшится. Стрижку, запланированную на 12 октября, желательно провести до 10:32. В противном случае приготовьтесь к мелким неурядицам на работе;

– отправляйтесь к мастеру, если у вас тонкие, слабые, тусклые и безжизненные волосы. Благодаря коррекции длины их состояние значительно улучшится. Стрижку, запланированную на 12 октября, желательно провести до 10:32. В противном случае приготовьтесь к мелким неурядицам на работе; 13.10-14.10 – ускорится рост прядей, но они начнут путаться и перестанут поддаваться укладке. Зато вы почувствуете прилив бодрости, появится много новых идей, найдете неожиданное решение для сложной задачи;

– ускорится рост прядей, но они начнут путаться и перестанут поддаваться укладке. Зато вы почувствуете прилив бодрости, появится много новых идей, найдете неожиданное решение для сложной задачи; 15.10-16.10 – удачные дни для стрижки в октябре 2018 года. Волосы станут гуще, крепче, перестанут выпадать, увеличится время до появления секущихся концов, легко будет удаваться укладка. Новая прическа улучшит работу иммунной системы, привлечет материальные блага, зарядит положительной энергией, избавит от негативных эмоций и переживаний;

– удачные дни для стрижки в октябре 2018 года. Волосы станут гуще, крепче, перестанут выпадать, увеличится время до появления секущихся концов, легко будет удаваться укладка. Новая прическа улучшит работу иммунной системы, привлечет материальные блага, зарядит положительной энергией, избавит от негативных эмоций и переживаний; 17.10-19.10 – дни экспериментов и необычных решений. Если вы давно хотели полностью изменить образ, самое время переходить к активным действиям. Структура волос не пострадает, даже сильные химические вещества не причинят им существенного вреда. Но 17 числа посещать мастера желательно только после 15:11, 18 октября до 15:41, а 19 числа после 16:06 (указано московское время). Иначе возможны проблемы со здоровьем и череда несчастий;

– дни экспериментов и необычных решений. Если вы давно хотели полностью изменить образ, самое время переходить к активным действиям. Структура волос не пострадает, даже сильные химические вещества не причинят им существенного вреда. Но 17 числа посещать мастера желательно только после 15:11, 18 октября до 15:41, а 19 числа после 16:06 (указано московское время). Иначе возможны проблемы со здоровьем и череда несчастий; 20.10-21.10 – неудачные дни. Пострадает структура прядей и кожа головы, быстро появятся секущиеся концы. На пользу пойдут оздоровительные, общеукрепляющие процедуры;

– неудачные дни. Пострадает структура прядей и кожа головы, быстро появятся секущиеся концы. На пользу пойдут оздоровительные, общеукрепляющие процедуры; 22.10-24.10 – волосы очень уязвимы. Неосторожное обращение с ними, приведет к ухудшению качества стержней. Вам придется потратить много времени на их восстановление. Неизбежно сильное выпадение, ломкость, обилие секущихся концов;

– волосы очень уязвимы. Неосторожное обращение с ними, приведет к ухудшению качества стержней. Вам придется потратить много времени на их восстановление. Неизбежно сильное выпадение, ломкость, обилие секущихся концов; 25.10-26.10 – состояние прядей заметно улучшится, но замедлится их рост. Кроме этого, возможны сбои в работе кровеносной и эндокринной системы;

– состояние прядей заметно улучшится, но замедлится их рост. Кроме этого, возможны сбои в работе кровеносной и эндокринной системы; 27.10-28.10 – качество волос останется без изменений. Прическа получится пышной и легкой, но сделать приличную укладку будет практически невозможно. Стрижка может ослабить иммунную систему;

– качество волос останется без изменений. Прическа получится пышной и легкой, но сделать приличную укладку будет практически невозможно. Стрижка может ослабить иммунную систему; 29.10-30.10 – прядки начнут путаться, станут ломкими, непослушными. Несмотря на это, работа мастера улучшит настроение, избавит от грусти, тоски, депрессии, укрепит здоровье;

– прядки начнут путаться, станут ломкими, непослушными. Несмотря на это, работа мастера улучшит настроение, избавит от грусти, тоски, депрессии, укрепит здоровье; 31.10 – удачный день для стрижки в октябре 2018 года. Волосы станут гораздо гуще, крепче, сильнее, появится красивый блеск, прическа получится объемной. Вы сможете избавиться от неудач, вернуть позитивный настрой.

Самыми благоприятными датами астрологи называют 6, 15, 16, 31 октября.

В эти дни стрижка способна улучшить состояние прядей, укрепить корни, вернуть прическе силу и энергию.

Но не забывайте о грамотном уходе. В середине осени обязательно используйте качественные и профессиональные средства для волос. В их составе должны присутствовать растительные экстракты и витамины. 1-2 раза в неделю делайте питательные маски.