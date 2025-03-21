Навстречу солнцу: как сделать весенние прогулки безопасными для кожи

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Пусть прохладная погода не вводит вас в заблуждение: солнце уже активное и может навредить коже. Как обезопасить себя и получать пользу от прогулок на свежем воздухе?

Этого достаточно?

Все современные исследования доказывают: использование защиты от солнца необходимо круглогодично, а особенно – в период солнечной активности, с весны по раннюю осень. Поэтому многие бренды добавляют солнцезащитные фильтры в тональные и уходовые средства. Это удобно, потому что упрощает бьюти-рутину, экономя время на поэтапном нанесении косметики. Но достаточно ли такой защиты в ясные весенние дни? 

Фото: freepik.com

Дерматологи уверены, что BB– и CC-кремов, а также кушонов и тональных с высоким индексом защиты достаточно в том случае, если вы не планируете длительные прогулки в пиковые часы солнечной активности (с 10 до 15). А вот пудры с SPF вам не хватит: нужна плотная кремовая текстура, чтобы качественно защитить кожу.

Индекс активности

Есть мнение, что достаточно руководствоваться значениями УФ-индекса перед тем, как принимать решение о нанесении санскрина. Но это не совсем верно. Хотя при низком УФ-индексе риск солнечного ожога действительно ниже, использовать солнцезащитный крем все же рекомендуется, особенно при длительном пребывании на солнце. Облака пропускают большое количество вредных лучей, поэтому даже в пасмурные дни присутствует излучение, которое может вызвать долгосрочные повреждения кожи, фотостарение и гиперпигментацию.

Фото: архивы пресс-служб. Защитный флюид Про-Коллаген SPF 50, Elemis; Cолнцезащитная эссенция SPF 50+ Antibac, Dr. Oracle; Ультралегкий солнцезащитный крем-эссенция Waterfull Essence Sun cream SPF50+ PA++++, d'Alba; Солнцезащитная сыворотка для сияния кожи SPF 50, Thim

Как наносить санскрин

Планируя провести много времени на свежем воздухе, обязательно использовать отдельный санскрин. Но в какой момент наносить его – до ухода или после? Косметологи советуют сделать солнцезащитное средство завершающим этапом ухода, использовать его после увлажняющего крема, и только тогда приступать к макияжу. 

Фото: freepik.com

Если вы используете санскрины с физическими фильтрами (диоксидом титана и оксидом цинка, которые, как правило, можно встретить в органической и минеральной косметике), то лучше не наносить тональный крем поверх них и обновлять защиту в течение дня. 

Фото: архивы пресс-служб. Увлажняющий солнцезащитный крем для лица SPF 30, Smorodina; Солнцезащитный крем для лица с зеленым чаем PPD (SPF 50+) 50мл, MATSESTA; Солнцезащитный крем для лица SPF 35, Sun Ray; Минеральный солнцезащитный крем SPF 50+ PA++++, BEPLAIN

Выбор текстуры

Выбирать текстуру санскрина надо не только исходя из личных предпочтений, но и учитывая потребности вашей кожи. Для сухого и обезвоженного эпидермиса подойдут плотные защитные кремы, для жирного и нормального – невесомые флюиды. Универсальный вариант, который подойдет всем, – солнцезащитный стик, который не ощущается на коже, не сушит и не жирнит.

Фото: архивы пресс-служб. Солнцезащитный стик SPF 50+РА++++ Aqua, LIMONI; Солнцезащитный матирующий флюид ANTHELIOS UVmune SPF 50+, La Roche-Posay; Солнцезащитный стик с пробиотиками SPF 50+ PA++++, Dr. Ceuracle; Солнцезащитный флюид с витамином С Совершенное сияние, Garnier

Как смывать санскрины?

Благодаря сложным водостойким формулам с химическими и физическими фильтрами, солнцезащитные средства создают невидимую пленку на коже, которую не так просто смыть. Если вы используете санскрин, важно уделить внимание тщательному вечернему очищению кожи, чтобы не забивались поры и нормально работал последующий уход.

Фото: freepik.com

В идеале очищение при использовании солнцезащиты должно состоять из  нескольких этапов: гидрофильного масла, которое растворит жиры, геля или пенки для умывания, которое уберет остатки загрязнений и смоет гидрофильное масло, а также тоника для восстановления pH-баланса эпидермиса. 

Мария Орешкина

Редактор раздела «Бьюти»

 

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