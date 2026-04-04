Екатерина Стулова рассказала о своих бьюти-процедурах

Актриса Екатерина Стулова поделилась своими принципами ухода за внешностью и поддержания формы. Она подчеркнула, что предпочитает системный подход и умеренность. Артистка дала понять, что для нее внешний вид – это часть профессиональной ответственности.

Стулова отметила, что основой ее режима остается дисциплина.

"Перед тем как что-то на ночь съесть – подумаю. Стараюсь спать ложиться как можно раньше, в 9-10 часов, и обожаю раньше вставать. Занимаюсь спортом – три раза в неделю стабильно", – рассказала Екатерина в интервью.

При этом супруга Максима Лагашкина не отказывается и от косметологических процедур, однако подходит к ним осознанно. В числе привычных практик актрисы – уход у специалиста, массаж лица, а также расслабляющие процедуры вроде СПА и бани.

"Все это очень люблю", – призналась артистка.

Екатерина Стулова относится к инъекционным методикам спокойно, но считает важным сохранять индивидуальные черты лица. По ее мнению, любые процедуры должны быть выполнены аккуратно и не менять внешность до неузнаваемости. От пластических операций актриса отказывается. "В моей профессии это опасная вещь", – считает она.