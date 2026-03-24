Бьюти-новости марта 2026: интересное в этом месяце

Весна неизменно радует новыми баночками. В феврале мы знакомились с новым лимфодренажным набором, необычной тональной сывороткой, авторскими бустерами для лица и не только. В этом месяце все не менее интересно. В свежей подборке Клео.ру – уход для настоящих Slavic girl, витаминное гидрофильное масло, сияющие мисты для тела с пионовым ароматом и многое другое.

Тушь для удлинения и объема ресниц от ELIAN RUSSIA

Новая тушь Multiverse Mascara легко поддается наслаиванию, поэтому позволяет настроить объем и длину по своему усмотрению. Силиконовая щеточка разделяет ресницы и удлиняет их, не утяжеляя ресницы. Формула на рисовом воске держит изгиб, не осыпается в течение дня и не требует постоянных подкрашиваний.

Один слой – для тех, кто любит естественность и акцент на длину. Второй – для тех, кому нужен выразительный объем. Наносить можно зигзагообразными движениями от корней к кончикам. Никаких сложных техник, просто мазок – и ресницы готовы.

Тушь для ресниц Multiverse Mascara, ELIAN RUSSIA

690 ₽



Крем для энергии кожи от Clarins

Французский бренд перевыпустил еще одно средство из своей знаменитой антивозрастной линейки Extra-Firming. На этот раз – дневной регенерирующий крем Extra-Firming Energy, который вышел в новой концепции рефилов.





В основе формулы – технология [COLLAGEN]³, работающая сразу в трех направлениях: для количества, качества и структуры коллагеновых волокон. Команду ей составляют органический экстракт красного женьшеня, который отвечает за клеточное дыхание и сияние, и ниацинамид, улучшающий структуру кожи.

У крема необычная текстура: пружинящая, с натуральными перламутровыми частицами, которые усиливают отражающую способность кожи. Средство тает при нанесении, не оставляет жирности и быстро впитывается.





Регенерирующий дневной крем для энергии кожи Extra-Firming Energy, Clarins

11 700 ₽

Гидрофильное масло с витаминными капсулами от d'Alba

Новинка d’Alba – гидрофильное масло с витаминными капсулами, которое не просто снимает макияж, а решает несколько задач одновременно.

Масло жожоба в составе по структуре напоминает кожный себум, поэтому легко проникает в поры и растворяет загрязнения, не нарушая естественный баланс. Производитель обещает: через две недели регулярного использования выделение себума снижается на 65%, а забитость пор – почти на 27%.





Гидрофильное масло для лица Vita Toning Capsule Cleansing Oil, d'Alba

2189 ₽



В формулу добавили PHA– и LHA-кислоты: они мягко отшелушивают ороговевшие частицы, не травмируя кожу. Витамин С и глутатион работают на выравнивание тона и сияние. А комплекс натуральных масел и березовый сок отвечают за увлажнение и мягкость после очищения.

Средство справляется с макияжем и солнцезащитными кремами, не оставляя пленки и ощущения стянутости. Подходит для тех, кто ищет в гидрофильном масле не только очищение, но и уход.

Аромат Mom’s Secret от Empire Zone

Бренд Empire Zone, созданный Татой Кальницкой, выпустил новый селективный аромат Mom’s Secret. Это история о том моменте, когда в собственной маме мы начинаем видеть не просто родителя, а женщину – легкую, красивую, живую. И о том, что за спокойной уверенностью мамы стоят годы заботы, ответственности и любви.

Аромат раскрывается свежими верхними нотами бергамота, зеленого чая, аниса, розового перца и глицинии – чистый и легкий старт, как утреннее настроение. В сердце – ирис, фиалка, гардения и борония: мягкий цветочный аккорд, который звучит нежно и чуть пудрово. База из бамбука, талька, мускуса, серой амбры и гелиотропа оставляет деликатный, почти телесный шлейф.

Mom’s Secret – аромат-память и аромат-поддержка. Напоминание о том, что женская сила рождается из заботы, любви и взаимной поддержки, которая передается от одной женщины к другой.

Духи Empire Zone of your Mom's Secret,

8 622 ₽

Сияющие мисты для тела от Zeitun

Российский бренд Zeitun выпустил набор из двух сияющих спреев для тела Gorgeous Peony. Розовый спрей дает жемчужно-прохладное сияние, а золотой – теплое, бархатистое свечение. Легкая формула с ароматом пионов не ощущается на коже, не пачкает одежду и держится несколько часов. Блестки не оседают на дне, равномерно распределяясь по всему объему: сияние получается с первого распыления.

Набор мистов для тела Shining Peony Duet, Zeitun

1535 ₽

Маски для лица от DE_CODE

В бешеном ритме жизни даже уход за кожей часто превращается в механическую обязанность: очистил, нанес, смыл. Результат есть, а удовольствия – нет. Команда DE_CODE решила это изменить. Весенние новинки бренда – четыре маски, которые работают не только с кожей, но и с эмоциями.

Очищающая маска для лица Clear key, DE_CODE

690 ₽

Яркие цвета, приятные текстуры и простой ритуал запускают выработку дофамина – гормона удовольствия. При этом каждая маска решает конкретную задачу.

✔ Aqua Key – для сухой, раздраженной кожи. Пантенол в составе восстанавливает барьер, снимает стянутость и удерживает влагу.

✔ Acid Key – для борьбы с тусклым тоном и отсутствием сияния. AHA-кислоты мягко отшелушивают, выравнивают рельеф и стимулируют обновление.

✔ Clear Key – для проблемной кожи с жирным блеском. Сера сокращает покраснения, нормализует себообразование и предотвращает новые высыпания. Актуально в начале весны, когда у многих обостряется акне!

✔ Energy Key – для устранения следов недосыпа и отечности. Кофеин тонизирует, возвращает упругость и борется с признаками усталости.





Маски можно использовать по отдельности или комбинировать. Это не рутина, а осознанный ритуал заботы – и полезная альтернатива быстрым дофаминовым ловушкам вроде скроллинга ленты или фастфуда.

Пилинг-скатка от THE U

Гель-скатка The U Renew Glow Skin Peeling работает как бережная замена кислотным пилингам. Он убирает шелушения, выравнивает тон и микрорельеф, уменьшает количество комедонов и борется с гиперкератозом.

Формула скатки построена на мягких PHA-кислотах, которые отшелушивают, не вызывая раздражения и сухости. Их действие усиливает бактериальный энзим Exfoline. А комплекс ферментированных экстрактов – маргаритки, черной смородины, коры дуба и шалфея – стимулирует обновление клеток и снижает воспаление. Средство подходит всем типам кожи, включая сухую и чувствительную.





Пилинг-скатка Renew glow skin peeling, THE U

850 ₽

Уход для волос Slavic Beauty от TaShe Professional

Название новой коллекции для волос Slavic Beauty говорит само за себя: создатели шампуня и кондиционера вдохновлялись славянскими традициями ухода за волосами. У древних славян волосы считались вместилищем жизненной силы и символом связи с родом, и эта философия легла в основу новой серии.





В основе формул – пшеничный протеин для укрепления волос, кератин для уплотнения структуры и натуральный мед для питания и сияния. Шампунь бережно очищает кожу головы, удаляя излишки себума и остатки стайлинга. Кондиционер увлажняет по длине, придавая прядям гладкость и шелковистость.

Флаконы, стилизованные под матрешки, стали отдельным акцентом: эргономичная форма и яркий алый цвет делают их яркой деталью на полке в ванной или отличным подарком подруге.

Шампунь для волос и кондиционер для волос с медом, пшеничным протеином и кератином Slavic beauty, Tashe professional

890 ₽ за каждый