Бьюти-новости марта 2026: интересное в этом месяце

Март оказался щедрым на бьюти-новинки - рассказываем, какие средства уже сейчас стоит добавить в вишлист, чтобы встретить апрель во всеоружии.

Весна неизменно радует новыми баночками. В феврале мы знакомились с новым лимфодренажным набором, необычной тональной сывороткой, авторскими бустерами для лица и не только. В этом месяце все не менее интересно. В свежей подборке Клео.ру – уход для настоящих Slavic girl, витаминное гидрофильное масло, сияющие мисты для тела с пионовым ароматом и многое другое.

Тушь для удлинения и объема ресниц от ELIAN RUSSIA

Новая тушь Multiverse Mascara легко поддается наслаиванию, поэтому позволяет настроить объем и длину по своему усмотрению. Силиконовая щеточка разделяет ресницы и удлиняет их, не утяжеляя ресницы. Формула на рисовом воске держит изгиб, не осыпается в течение дня и не требует постоянных подкрашиваний.

Один слой – для тех, кто любит естественность и акцент на длину. Второй – для тех, кому нужен выразительный объем. Наносить можно зигзагообразными движениями от корней к кончикам. Никаких сложных техник, просто мазок – и ресницы готовы.


Тушь для ресниц Multiverse Mascara, ELIAN RUSSIA
 690 ₽

Крем для энергии кожи от Clarins 

Французский бренд перевыпустил еще одно средство из своей знаменитой антивозрастной линейки Extra-Firming. На этот раз – дневной регенерирующий крем Extra-Firming Energy, который вышел в новой концепции рефилов.

Фото: архивы пресс-службы Clarins. Регенерирующий дневной крем для энергии кожи Extra-Firming Energy

В основе формулы – технология [COLLAGEN]³, работающая сразу в трех направлениях: для количества, качества и структуры коллагеновых волокон. Команду ей составляют органический экстракт красного женьшеня, который отвечает за клеточное дыхание и сияние, и ниацинамид, улучшающий структуру кожи.

У крема необычная текстура: пружинящая, с натуральными перламутровыми частицами, которые усиливают отражающую способность кожи. Средство тает при нанесении, не оставляет жирности и быстро впитывается.


Регенерирующий дневной крем для энергии кожи Extra-Firming Energy, Clarins
11 700 ₽

Гидрофильное масло с витаминными капсулами от d'Alba

Новинка d’Alba – гидрофильное масло с витаминными капсулами, которое не просто снимает макияж, а решает несколько задач одновременно.

Масло жожоба в составе по структуре напоминает кожный себум, поэтому легко проникает в поры и растворяет загрязнения, не нарушая естественный баланс. Производитель обещает: через две недели регулярного использования выделение себума снижается на 65%, а забитость пор – почти на 27%.


Гидрофильное масло для лица Vita Toning Capsule Cleansing Oil, d'Alba 
2189 ₽

В формулу добавили PHA– и LHA-кислоты: они мягко отшелушивают ороговевшие частицы, не травмируя кожу. Витамин С и глутатион работают на выравнивание тона и сияние. А комплекс натуральных масел и березовый сок отвечают за увлажнение и мягкость после очищения.

Средство справляется с макияжем и солнцезащитными кремами, не оставляя пленки и ощущения стянутости. Подходит для тех, кто ищет в гидрофильном масле не только очищение, но и уход.

Фото: архивы пресс-службы d'Alba. Гидрофильное масло для лица Vita Toning Capsule Cleansing Oil

Аромат Mom’s Secret от Empire Zone 

Бренд Empire Zone, созданный Татой Кальницкой, выпустил новый селективный аромат Mom’s Secret. Это история о том моменте, когда в собственной маме мы начинаем видеть не просто родителя, а женщину – легкую, красивую, живую. И о том, что за спокойной уверенностью мамы стоят годы заботы, ответственности и любви.

Аромат раскрывается свежими верхними нотами бергамота, зеленого чая, аниса, розового перца и глицинии – чистый и легкий старт, как утреннее настроение. В сердце – ирис, фиалка, гардения и борония: мягкий цветочный аккорд, который звучит нежно и чуть пудрово. База из бамбука, талька, мускуса, серой амбры и гелиотропа оставляет деликатный, почти телесный шлейф.

Mom’s Secret – аромат-память и аромат-поддержка. Напоминание о том, что женская сила рождается из заботы, любви и взаимной поддержки, которая передается от одной женщины к другой.

Духи Empire Zone of your Mom's Secret,
8 622 ₽

Сияющие мисты для тела от Zeitun

Российский бренд Zeitun выпустил набор из двух сияющих спреев для тела Gorgeous Peony. Розовый спрей дает жемчужно-прохладное сияние, а золотой – теплое, бархатистое свечение. Легкая формула с ароматом пионов не ощущается на коже, не пачкает одежду и держится несколько часов. Блестки не оседают на дне, равномерно распределяясь по всему объему: сияние получается с первого распыления.

 Набор мистов для тела Shining Peony Duet, Zeitun
 1535 ₽

Маски для лица от DE_CODE

В бешеном ритме жизни даже уход за кожей часто превращается в механическую обязанность: очистил, нанес, смыл. Результат есть, а удовольствия – нет. Команда DE_CODE решила это изменить. Весенние новинки бренда – четыре маски, которые работают не только с кожей, но и с эмоциями.

Очищающая маска для лица Clear key, DE_CODE
 690 ₽

Яркие цвета, приятные текстуры и простой ритуал запускают выработку дофамина – гормона удовольствия. При этом каждая маска решает конкретную задачу.

✔ Aqua Key – для сухой, раздраженной кожи. Пантенол в составе восстанавливает барьер, снимает стянутость и удерживает влагу.

✔ Acid Key – для борьбы с тусклым тоном и отсутствием сияния. AHA-кислоты мягко отшелушивают, выравнивают рельеф и стимулируют обновление.

✔ Clear Key – для проблемной кожи с жирным блеском. Сера сокращает покраснения, нормализует себообразование и предотвращает новые высыпания. Актуально в начале весны, когда у многих обостряется акне!

✔ Energy Key – для устранения следов недосыпа и отечности. Кофеин тонизирует, возвращает упругость и борется с признаками усталости.

Фото: архивы пресс-службы DE_CODE. Маски для лица

Маски можно использовать по отдельности или комбинировать. Это не рутина, а осознанный ритуал заботы – и полезная альтернатива быстрым дофаминовым ловушкам вроде скроллинга ленты или фастфуда.

Пилинг-скатка от THE U

Гель-скатка The U Renew Glow Skin Peeling работает как бережная замена кислотным пилингам. Он убирает шелушения, выравнивает тон и микрорельеф, уменьшает количество комедонов и борется с гиперкератозом. 

Формула скатки построена на мягких PHA-кислотах, которые отшелушивают, не вызывая раздражения и сухости. Их действие усиливает бактериальный энзим Exfoline. А комплекс ферментированных экстрактов – маргаритки, черной смородины, коры дуба и шалфея – стимулирует обновление клеток и снижает воспаление. Средство подходит всем типам кожи, включая сухую и чувствительную.


Пилинг-скатка Renew glow skin peeling, THE U
850 ₽

Уход для волос Slavic Beauty от TaShe Professional

Название новой коллекции для волос Slavic Beauty говорит само за себя: создатели шампуня и кондиционера вдохновлялись славянскими традициями ухода за волосами. У древних славян волосы считались вместилищем жизненной силы и символом связи с родом, и эта философия легла в основу новой серии.

Фото: архивы пресс-службы TaShe Professional. Шампунь для волос Slavic Beauty

В основе формул – пшеничный протеин для укрепления волос, кератин для уплотнения структуры и натуральный мед для питания и сияния. Шампунь бережно очищает кожу головы, удаляя излишки себума и остатки стайлинга. Кондиционер увлажняет по длине, придавая прядям гладкость и шелковистость.

Флаконы, стилизованные под матрешки, стали отдельным акцентом: эргономичная форма и яркий алый цвет делают их яркой деталью на полке в ванной или отличным подарком подруге.

Шампунь для волос и кондиционер для волос с медом, пшеничным протеином и кератином Slavic beauty, Tashe professional
890 ₽ за каждый

Мария Орешкина

Редактор раздела «Бьюти»

 

