Акне в марте: как помочь коже пережить весеннее обострение

Не успели мы обрадоваться первому теплу и солнцу, как кожа напоминает: весна – не только время пробуждения, но и время обострений. В марте многие замечают, что кожа лица становится жирнее, появляются воспаления и закрытые комедоны.

Причины обострений

1. Весной наш организм просыпается после зимы. Меняется гормональный фон, что напрямую стимулирует работу сальных желез. Кожа начинает вырабатывать больше себума, а в порах возникает идеальная среда для размножения бактерий, вызывающих воспаления.

2. На состояние кожи весной влияет и уход. Зимой мы привыкли пользоваться плотными питательными кремами, восстанавливающими средствами. Они защищали кожу от холода и ветра, и это было правильно. Но с приходом тепла такой уход становится избыточным. Нужно вовремя сменить тяжелые текстуры на облегченные, пока не забились поры.





3. В марте солнце начинает светить ярче, но не все привыкли к ежедневному использованию санскринов. Ультрафиолет в небольших дозах подсушивает воспаления, создавая иллюзию улучшения. На самом деле он лишь маскирует проблему, а в долгосрочной перспективе провоцирует постакне и пигментацию. К тому же многие кислоты и ретинол, которые мы использовали зимой, делают кожу более чувствительной к солнцу.

4. Переменчивая погода – еще одна причина обострения проблем кожи. Весной солнце в один момент может смениться дождем и холодным ветром. Кожа не успевает адаптироваться, ее защитный барьер ослабевает, и воспаления возникают буквально на ровном месте.

Как избежать проблем?

✔ Пересмотреть увлажняющий уход

Зимние кремы пора убирать в дальний ящик. Замените плотные текстуры на легкие: гели, флюиды, эмульсии. Вместо масел используйте сыворотки с гиалуроновой кислотой, ниацинамидом или цинком. Если кожа жирная или комбинированная, обратите внимание на средства с матирующим эффектом, но без спирта в составе: он только усилит выработку себума. В вечернюю бьюти-рутину обязательно добавьте продукты с антиоксидантами – например, с витамином С или ресвератролом.





✔ Смягчить очищение

Когда кожа жирнится и покрывается прыщами, нам инстинктивно хочется очистить ее до скрипа. Но так делать не стоит! Агрессивные умывалки с сульфатами могут пересушивать кожу, заставляя ее вырабатывать еще больше жира. Вместо них попробуйте мягкие гели, а участки с черными точками и расширенными порами очищайте сначала гидрофильным маслом, затем смывайте пенкой.





✔ Добавить эксфолианты

Зимой мы часто отказываемся от кислотных пилингов, боясь пересушить кожу. Весной самое время аккуратно вернуть их в рутину. Салициловая кислота (BHA) идеально подходит для жирной и проблемной кожи: она проникает глубоко в поры, растворяет излишки себума и снимает воспаление. Миндальная и молочная кислоты (AHA) мягко отшелушивают поверхностный слой, выравнивая тон и текстуру. Азелаиновая кислота регулирует выработку себума, уменьшает постакне и препятствует появлению новых высыпаний.





Начинать лучше с низких концентраций 2-3 раза в неделю, наблюдая за реакцией кожи. И, конечно, на утро после кислот SPF обязателен.

✔ Не давить прыщи

Звучит банально, но весной этот соблазн особенно велик. Вместо того чтобы давить, используйте точечные SOS-средства с цинком, маслом чайного дерева, а также специальные патчи для прыщей. Они вытянут содержимое, снимут отек и не оставят рубцов.

✔ Не забывать про SPF

Солнцезащитный крем с SPF не ниже 30 – обязательный этап утренней бьюти-рутины. Он не только предотвращает появление пигментации, но и защищает кожу от фотостарения, которое усугубляет последствия акне. Выбирайте некомедогенные формулы, чтобы не забивать поры.