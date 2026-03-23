Акне в марте: как помочь коже пережить весеннее обострение

Весеннее обострение акне - явление закономерное, но не безвыходное. Рассказываем, какие факторы провоцируют высыпания и как помочь коже адаптироваться.
Не успели мы обрадоваться первому теплу и солнцу, как кожа напоминает: весна – не только время пробуждения, но и время обострений. В марте многие замечают, что кожа лица становится жирнее, появляются воспаления и закрытые комедоны.
Причины обострений
1. Весной наш организм просыпается после зимы. Меняется гормональный фон, что напрямую стимулирует работу сальных желез. Кожа начинает вырабатывать больше себума, а в порах возникает идеальная среда для размножения бактерий, вызывающих воспаления.
2. На состояние кожи весной влияет и уход. Зимой мы привыкли пользоваться плотными питательными кремами, восстанавливающими средствами. Они защищали кожу от холода и ветра, и это было правильно. Но с приходом тепла такой уход становится избыточным. Нужно вовремя сменить тяжелые текстуры на облегченные, пока не забились поры.
3. В марте солнце начинает светить ярче, но не все привыкли к ежедневному использованию санскринов. Ультрафиолет в небольших дозах подсушивает воспаления, создавая иллюзию улучшения. На самом деле он лишь маскирует проблему, а в долгосрочной перспективе провоцирует постакне и пигментацию. К тому же многие кислоты и ретинол, которые мы использовали зимой, делают кожу более чувствительной к солнцу.
4. Переменчивая погода – еще одна причина обострения проблем кожи. Весной солнце в один момент может смениться дождем и холодным ветром. Кожа не успевает адаптироваться, ее защитный барьер ослабевает, и воспаления возникают буквально на ровном месте.
Как избежать проблем?
✔ Пересмотреть увлажняющий уход
Зимние кремы пора убирать в дальний ящик. Замените плотные текстуры на легкие: гели, флюиды, эмульсии. Вместо масел используйте сыворотки с гиалуроновой кислотой, ниацинамидом или цинком. Если кожа жирная или комбинированная, обратите внимание на средства с матирующим эффектом, но без спирта в составе: он только усилит выработку себума. В вечернюю бьюти-рутину обязательно добавьте продукты с антиоксидантами – например, с витамином С или ресвератролом.
✔ Смягчить очищение
Когда кожа жирнится и покрывается прыщами, нам инстинктивно хочется очистить ее до скрипа. Но так делать не стоит! Агрессивные умывалки с сульфатами могут пересушивать кожу, заставляя ее вырабатывать еще больше жира. Вместо них попробуйте мягкие гели, а участки с черными точками и расширенными порами очищайте сначала гидрофильным маслом, затем смывайте пенкой.
✔ Добавить эксфолианты
Зимой мы часто отказываемся от кислотных пилингов, боясь пересушить кожу. Весной самое время аккуратно вернуть их в рутину. Салициловая кислота (BHA) идеально подходит для жирной и проблемной кожи: она проникает глубоко в поры, растворяет излишки себума и снимает воспаление. Миндальная и молочная кислоты (AHA) мягко отшелушивают поверхностный слой, выравнивая тон и текстуру. Азелаиновая кислота регулирует выработку себума, уменьшает постакне и препятствует появлению новых высыпаний.
Начинать лучше с низких концентраций 2-3 раза в неделю, наблюдая за реакцией кожи. И, конечно, на утро после кислот SPF обязателен.
✔ Не давить прыщи
Звучит банально, но весной этот соблазн особенно велик. Вместо того чтобы давить, используйте точечные SOS-средства с цинком, маслом чайного дерева, а также специальные патчи для прыщей. Они вытянут содержимое, снимут отек и не оставят рубцов.
✔ Не забывать про SPF
Солнцезащитный крем с SPF не ниже 30 – обязательный этап утренней бьюти-рутины. Он не только предотвращает появление пигментации, но и защищает кожу от фотостарения, которое усугубляет последствия акне. Выбирайте некомедогенные формулы, чтобы не забивать поры.
Что делать, если ничего не помогает?
Бывает, что весеннее обострение акне не проходит, несмотря на все усилия. В этом случае не стоит героически пытаться справиться с проблемой дома. Косметолог-дерматолог поможет подобрать лечение: возможно, понадобятся индивидуально подобранные косметологические средства. Иногда акне связано с гормональными изменениями, и здесь не обойтись без консультации гинеколога-эндокринолога. Особенно стоит обратиться к врачу, если высыпаний становится больше, воспаления глубокие, болезненные, оставляют рубцы, а домашний уход не помогает, либо вы замечаете другие симптомы – нарушение цикла, выпадение волос, рост волос на лице.