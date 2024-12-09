Гидрофильные очищающие средства: как выбрать и зачем использовать?

Масло масляное

Уже достаточно давно ученые выяснили, что масла отлично растворяют загрязнения. Но если для очищения лица использовать растительные продукты в их натуральном виде, то можно навредить себе, забив поры и нарушив естественный гидролипидный баланс.





Идея создать масляное средство для очищения кожи родилась не в Азии, как многие считают, а в Германии: первое гидрофильное масло разработал доктор Михаэль Бабор около 70 лет назад. В его основе были масла и эмульгаторы, превращающиеся в молочко при контакте с водой. Современные гидрофильные средства имеют ту же основу плюс дополнительные компоненты: к масляно-эмульгаторной базе добавляют антиоксиданты, витамины, пептиды, энзимы, церамиды, экстракты растений и многое другое. Это обеспечивает не только очищающий, но и уходовый эффект.

Принцип действия

Все гидрофильные средства работают по принципу «подобное растворяет подобное». Все загрязнения на коже, будь то макияж или кожный себум, имеют жировую основу, и проще всего удаляются именно масляными средствами. Но чтобы получить оптимальный результат, нужно правильно ими пользоваться.

Гидрофильные продукты наносятся сухими руками на сухую кожу. Важно тщательно помассировать все зоны лица в течение минуты и только потом умываться водой. За это время масло растворит макияж и даже почистит поры от скопившегося себума. Но есть и завершающий этап, который нельзя пропускать: после того, как мы смыли гидрофильное средство водой, важно умыться с привычным гелем или пенкой. Это удалит остатки масла и подготовит кожу к дальнейшему уходу: тонику, сыворотке и крему.

Разные формы

Для тех, кому некомфортно пользоваться жидкими гидрофильными маслами, изобрели очищающие бальзамы. Их принцип действия схожий, отличие только в текстуре и форме упаковки: такие средства выпускаются в баночках и набираются лопаткой. Бальзамы удобнее брать с собой: можно не бояться, что средство растечется в дороге.





Никаких мифов

Некоторые считают, что масляные очищающие средства подходят только для сухой кожи, а для жирной – противопоказаны. Но дерматологи уверены: это нет так. Гидрофильные масла и бальзамы универсальны для любого типа эпидермиса: они растворяют черные точки, что делает их незаменимыми для жирной кожи, и устраняют шелушения и чувство стянутости, что очень кстати для сухой и обезвоженной кожи. Главное – пользоваться ими правильно, тогда вы точно оцените эффект.