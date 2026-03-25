Лерчек готовит запуск нового косметического бренда на фоне борьбы с онкозаболеванием

33-летняя Валерия Чекалина, известная как Лерчек, несмотря на сложное лечение, работает над новым бизнес-проектом. О планах блогерши рассказал ее возлюбленный – Луис Сквиччиарини, который поддерживает ее в этот непростой период.

По его словам, за время домашнего ареста Валерия не останавливалась и фактически с нуля занималась созданием нового бренда.

"Неужели вы думаете, что за это время Лера просто сидела? Это же наша Лера. И я был все это время с ней рядом и поддерживал. Все происходило на моих глазах. Это был сложный путь. И мы сделали все с нуля", – отметил он.

Ранее у Чекалиной был бренд Letique. Сквиччиарини подчеркнул, что Валерия больше не связана с компанией и не отвечает за ее продукцию. Блогерша покинула проект на фоне финансовых трудностей: речь шла о задолженности по налогам в размере 175 миллионов рублей. Недавно стало известно, что долги были полностью погашены, но имя того, кто зачислил на счет Лерчек крупную сумму, не разглашается.

По данным СМИ, новый косметический бренд оформлен на ее мать – Эльвиру Феопентову. Ей принадлежит контрольная доля в компании, которая будет заниматься выпуском уходовой продукции. Сообщается, что формулы содержат экзосомы, которые в своей косметике используют такие звезды, как Ким Кардашьян, Кайли Дженнер и Бейонсе.