Пять ошибок в очищении кожи, которые сводят на нет весь уход

Вы закупились батареями бутылочек и баночек, ответственно соблюдаете все этапы бьюти-рутины, но кожа все равно капризничает: то шелушится, то блестит, то покрывается мелкими прыщиками? Виноватым может оказаться не крем, а то, что вы делаете до его нанесения. Очищение – это фундамент для идеальной кожи. А если фундамент кривой, то даже самые дорогие "стены" дадут трещину. Вот пятерка главных промахов, которые мы совершаем на этапе умывания.

Ошибка № 1: слишком горячая или холодная вода.

С утра вы пытаетесь взбодриться и снять отечность, ополаскивая лицо ледяной водой, а вечером включаете горячий кран на максимум, чтобы как следует распарить поры? На деле же ваш эпидермис испытывает настоящий шок.





Горячая вода смывает защитный липидный барьер, кожа становится беззащитной, сухой и стянутой. Холодная вода резко сужает сосуды, а это прямая дорога к куперозу.

Что делать? Умывайтесь чуть теплой, комфортной водой, примерно совпадающей с температурой тела.

Ошибка № 2: умывание до скрипа.

Вы уверены, что кожа должна скрипеть от чистоты, и в ход идут грубые скрабы с крупными частицами, электрические щетки для умывания с жесткой щетиной и агрессивные пилинги каждый день? Остановитесь: вы же не полируете паркет! Вы снимаете самый верхний, защитный слой кожи. Это приводит к микротравмам, раздражению и, как парадокс, к усиленной выработке себума: кожа пытается защититься, и ее жирность усиливается.





Что делать? Выбирайте нежные эксфолианты (AHA/BHA-кислоты, экзимы), делайте отшелушивающие процедуры не чаще двух раз в неделю. А скраб с абразивными частицами – не чаще, чем раз в 10 дней – и только, если кожа совсем не чувствительная.

Ошибка № 3: не смывать мицеллярную воду и двухфазные жидкости для демакияжа.

Вы нанесли мицеллярную воду на ватный диск, стерли тональник, тушь, тени и приступили к увлажняющим процедурам? Поздравляем, вы убрали макияж, но оставили на коже силиконы, часть косметики и саму мицеллярку, которая без смывания водой может нарушить pH и стать причиной забитых пор.





Что делать? Мицеллярная вода – это важный первый этап очищения, но не единственный. Молекулы-мицеллы обязательно смывать водой, а лучше – деликатной пенкой для умывания, иначе проблемы с кожей не заставят себя ждать.

Ошибка № 4: агрессивное вытирание.

После умывания вы энергично трете лицо обычным банным полотенцем, которое еще и висит в ванной третий день? А зря! Грубая махровая ткань раздражает кожу, а на влажном полотенце прекрасно размножаются бактерии. Не самый приятный бонус к вашему уходу, правда?





Что делать? Приложите к лицу чистое мягкое полотенце (идеально – из микрофибры или бамбука) и аккуратно промокните кожу. Да-да, без трения! Косметологи говорят, что для лица должно быть отдельное полотенце, которое надо менять не реже, чем через день, или использовать одноразовые бумажные полотенца.

Ошибка № 5: неверный выбор средства для умывания.

Вы покупаете первое попавшееся или самое разрекламированное средство, не вдаваясь в подробности его действия, а потом удивляетесь, почему после геля для жирной кожи щеки стянуты, а пенка для сухой кожи не справляется с Т-зоной?





Что делать? Выбор средства для умывания не менее важен, чем выбор увлажняющего ухода. Для комбинированной кожи могут потребоваться две умывалки – отдельная себорегулирующая для проблемной зоны и базовая для остальных участков. Для сухого эпидермиса лучше выбирать кремообразные очищающие средства с бессульфатными формулами. Ну а если вы затрудняетесь с выбором, стоит остановиться на универсальных пенках и точечно воздействовать на сложные зоны во время других этапов ухода.



