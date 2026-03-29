Творить нельзя работать. Представители мира искусства о том, как совместить несовместимое

Клео.ру делится историями молодых профессионалов мира искусства. О лайфхаках от художника, фотографа и певицы читайте в предыдущей части материала.

Режиссер фильмов, 26 лет

Уметь расставлять приоритеты





Дэйзи рассказывает, что влюбилась в профессию кинорежиссера еще в детстве. Небольшие художественные фильмы и музыкальные видео она снимала еще во время обучения в университете, постепенно это стало приносить доход. Балансировать между множеством проектов было непросто, но необходимо: по ее словам, начинающие представители творческих профессий в основном получают предложения о неоплачиваемой работе, в то время как без денег в большом городе не выживешь.

"Все меняется, когда ты начинаешь делать искусство за деньги: уходит ощущение того, что ты в принципе занимаешься искусством!" – комментирует Дэйзи.

Поэтому девушка научилась разделять творчество и коммерческие проекты. Любовь к искусству и стремление создать "проект своей жизни" режиссер называет лучшим топливом для работы. Однако Дэйзи не отрицает, что ее самоотверженность в отношении кино неизбежно сказывается на других сферах ее жизни.

"Иногда мне приходится чем-то жертвовать," – признается режиссер. "Но я всегда знала, что мне подходит этот стиль жизни."

Актер, 25 лет

Мириться с неопределенностью





Сид получил свою первую работу в театре в 19 лет. Он вспоминает, как зашел в репетиционный зал и увидел десятки "талантливых, потрясающих людей", о которых ни разу не слышал. Юноша считает, что большинство людей судят о профессии артиста с позиции популярности и успеха, но эти категории весьма ограниченные.

"Играть на сцене, получать от этого удовлетворение и оставаться востребованным реально, даже если ты не голливудский актер." – уверен Сид.

По словам героя, помимо основной работы в актерском ремесле есть множество путей для развития.

"Я не перестаю учиться, выходя на сцену. Знаю, что это звучит как клише, но это правда!" – заявляет юноша.

Напоследок Сид рассказывает историю о том, как коротко обрезал волосы перед своим первым выступлением. Съемочной команде это очень не понравилось – впоследствии герою пришлось быть аккуратней в экспериментах с внешностью.

Совет от бывшего редактора журнала i-D Magazine и независимого автора, Сары Рафаэль:

– Когда я нанимаю на работу визажистов, стилистов, фотографов и других творческих профессионалов, я в первую очередь смотрю на их портфолио, а также узнаю обратную связь от предыдущих работодателей.

Сильное с точки зрения эстетики портфолио, вызывающее эмоциональный отклик – вот что я хочу увидеть. Я буду рада сотрудничать, в том числе, с талантливыми авторами без профильного образования, ведь у меня тоже никто не спрашивал про диплом в начале моей карьеры."