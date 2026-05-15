Вышел финальный трейлер фильма "Школа магических зверей. Хранители чуда"

Кинокомпания "Наше кино" представила финальный трейлер семейного приключенческого фильма "Школа магических зверей. Хранители чуда" (6+), который выйдет в российский прокат 11 июня. Новая часть популярной франшизы продолжает историю школьников и их говорящих питомцев, объединив элементы фэнтези, комедии и подростковой драмы.

В центре сюжета снова оказывается ученица Ида, обучающаяся в необычной школе, где у каждого ребенка есть собственный волшебный зверь. В гости к ней приезжает подруга Мириам, не подозревающая о существовании магического сообщества. Все меняется после знакомства с долгопятом Фитцджеральдо – новым питомцем, который становится для девочки проводником в мире чудес и тайн.





Однако волшебная атмосфера быстро сменяется тревогой: школе грозит закрытие. Чтобы спасти учебное заведение, ученикам предстоит выиграть престижный конкурс между школами. Ситуацию осложняет участие бывшей школы Мириам, а старые знакомые начинают давить на нее, пытаясь склонить на свою сторону. Главной героине приходится выбирать между прошлым и новыми друзьями.





Создатели фильма сделали акцент на эмоциональной составляющей истории. Говорящие питомцы помогают героям справляться со страхами, принимать сложные решения и лучше понимать себя. Именно через взаимодействие с магическими существами подростки проходят путь взросления и учатся ответственности.





Картина основана на серии книг немецкой писательницы Маргит Ауэр, чьи произведения стали международным бестселлером. Книги переведены более чем на двадцать языков, а общий мировой тираж превысил восемь миллионов экземпляров. Экранизации франшизы также показали высокие результаты в прокате, собрав более 100 миллионов долларов по всему миру.





Режиссерами новой части "Школы магический зверей" выступили Бернхард Яспер и Мэгги Перен. Фильм создан в Германии и рассчитан на семейную аудиторию. Продолжительность картины составит 102 минуты. Создатели обещают зрителям масштабное приключение с магией, юмором и атмосферой сказочного мира.