Лупита Нионго сыграла Елену Троянскую в "Одиссее" Кристофера Нолана

Кристофер Нолан раскрыл одну из главных интриг своей будущей "Одиссеи". Режиссер подтвердил, что обладательница премии "Оскар" Лупита Нионго исполнила в фильме сразу две роли – Елены Троянской и Клитемнестры.

По словам Нолана, он намеренно переосмыслил классический античный сюжет. В его версии Елена и Клитемнестра представлены как близнецы, а линия воссоединения Елены с Менелаем после Троянской войны получила более сложное и драматичное развитие, чем в оригинальном тексте Гомера.

Выбор Лупиты Нионго на роль Елены Троянской вызвал неоднозначную реакцию. В древнегреческих мифах героиню традиционно описывали как светлокожую и белокурую красавицу, а ранее в кино этот образ воплощала Дайан Крюгер в "Трое" Вольфганга Петерсена. После подтверждения кастинга в соцсетях развернулись дискуссии о соответствии актрисы историческому и мифологическому канону. К обсуждению подключился и Илон Маск, раскритиковавший решение Нолана.





Несмотря на волну комментариев, режиссер, судя по всему, не собирается менять концепцию. "Одиссея" станет одним из самых масштабных проектов в карьере постановщика после триумфа "Оппенгеймера". Картина выйдет 17 июля 2026 года и станет первой полнометражной лентой, полностью снятой на камеры IMAX.

Главную роль Одиссея исполнил Мэтт Дэймон. В актерский состав также вошли Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон, Зендея, Шарлиз Терон, Джон Бернтал и Эллиот Пейдж. Шарлиз Терон сыграла нимфу Калипсо, Энн Хэтэуэй – Пенелопу, а Том Холланд работал на съемочной площадке в образе Телемаха.

Кристофер Нолан отказался от стандартного кинооборудования в пользу полного IMAX-формата, а композитор Людвиг Йоранссон работает над экспериментальным саундтреком без использования классического симфонического оркестра. Уже только из-за этого "Одиссея" уже выглядит одной из самых амбициозных кинопремьер 2026 года.