От корейских ламп до живых гобеленов: искусство со всего мира привезли в Сколково

В Онкологической больнице №62 в Сколково проходит международная выставка современного искусства "ВМЕСТЕ", объединившая авторов из разных уголков мира. Экспозиция собрала произведения, в которых художественные эксперименты сочетаются с размышлениями о жизни, памяти, природе, исцелении и внутренней уязвимости. Особое внимание посетителей привлекают работы зарубежных художниц, использующих необычные материалы и визуальные формы.

Одним из центральных объектов выставки стал масштабный текстильный проект французской художницы Клод Комо. Автор создает биоморфные композиции с помощью техники тафтинга, благодаря которой поверхность напоминает живую природную среду – мох, грибницы или островные ландшафты. Работа под названием "Отдел радости" останется в постоянной коллекции больницы и станет частью пространства, сопровождающего пациентов во время лечения.





Не менее заметной стала инсталляция южнокорейской художницы Бу Джихен. Для проекта "Ре-Люминация" она использовала настоящие рыболовецкие лампы, применяемые в ночном морском промысле. Светящиеся конструкции формируют почти фантастическую атмосферу и отсылают к реальным огням рыбацких судов, которые можно увидеть даже на спутниковых снимках побережья Южной Кореи.





Японская художница Юмико Оно представила серию керамических объектов "Пейзаж". Чаши необычной формы превращаются в миниатюрные пространства для созерцания, где случайные эффекты глазури и обжига становятся частью художественного замысла. Работа исследует тему взаимодействия человека с природой и непредсказуемостью материала.





Скульптура "Нежная кожа" художницы Джанг Ен Мин обращается к корейской мифологии и теме внутренней уязвимости. Фигура с золотыми перьями скрывает лицо, создавая образ одновременно защищённого и одинокого существа. В проекте переплетаются древние культурные символы и современное осмысление ментального здоровья.





Отдельное место в экспозиции занимает инсталляция "Эфирный" художницы Ким Суним. Для ее создания автор использовала перья из старого одеяла своего отца, превратив личные воспоминания в воздушную композицию, напоминающую облако. Работа исследует темы памяти, семейной связи и хрупкости человеческой жизни.

Выставка "ВМЕСТЕ" демонстрирует, как современное искусство способно говорить о сложных эмоциональных состояниях через текстиль, свет, керамику и инсталляции, превращая больничное пространство в место диалога, поддержки и визуального опыта.