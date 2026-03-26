Творить нельзя работать. Представители мира искусства о том, как совместить несовместимое

Рынок образования сегодня переполнен предложениями от художественных ВУЗов и колледжей, а спрос на творческие вакансии на карьерных платформах по-прежнему высок.

Только вот как найти "кормящую" работу в креативных индустриях, а найдя ее, не потерять свой собственный голос? Клео.ру делится историями молодых профессионалов из мира искусства – личный опыт героев сопровождается лайфхаками по комфортному старту карьеры в творческой среде.

Художник, 27 лет

Запомнить свой первый успех





Выпускник Академии живописи, 27-летний художник из Лондона не избежал фрустрации в период поиска своей первой работы. Со слов героя, сначала он работал в кофейне, затем стажировался в маркетинговой компании, хотя и не собирался задерживаться ни на одном из этих мест. В свободное время молодой человек продолжал писать картины – и в один прекрасный день решил устроить выставку-продажу своих работ в спальном районе города. Неожиданно для самого Тома проект окупился – на вырученные от продаж деньги он смог арендовать мастерскую и уволиться. На протяжении двух месяцев герой не работал, всецело посвящая себя живописи.

"Конечно, это было рискованно, – признается Том, – но я считаю, что успех невозможен без риска".

Молодой художник хорошо запомнил ощущение триумфа, посетившее его после выставки-продажи: в дальнейшем герой нередко вспоминал это чувство. Через полгода герою удалось продать серию своих полотен строительной компании: сотрудничество длилось всего четыре месяца, после чего в его карьере наступил застой. Зато к тому моменту Том имел уже достаточно ресурсов и веры в свои силы, чтобы пережить кризис и найти новые творческие проекты.

"Чем быстрей вы поверите в то, что вы художник, тем легче вам будет убедить в этом остальных", – дает напутствие герой выпускникам академий искусств.

Фотограф, 28 лет

Не отвлекаться на социальные сети





У 28-летней Хизер интерес к фотографии появился по необычной причине: она перестала ощущать себя стабильно психологически. На факультете истории фотографии девушка начала изучать фотопортреты известных художниц, называя свое увлечение "терапевтичным". Хизер признается, что в первые месяцы работы с камерой она слишком много внимания уделяла реакциям пользователей в соцсетях, пока не осознала бесполезность последнего.

"Главное реализовать свой авторский голос, а не смотреть по сторонам", – считает Хизер.

В работе она стремится к долгосрочным проектам, которые бы, в том числе, приносили материальное удовлетворение. Девушка выросла в семье с очень скромным доходом и на собственном опыте знает, что такое нужда. Несколько лет она подрабатывала фотографом в театрах и в зоопарке, но, как говорит сама Хизер, на выручку от частичной занятости ей было сложно купить даже фотоаппаратуру.

"Я считаю, что важно мыслить стратегически и осознавать ценность того, что ты делаешь. Тогда эту ценность увидят другие", – заключает фотограф.

Певица, 30 лет

Понимать, что даже творческая работа не всегда приносит радость





Перед 30-летней Мариам выбор профессии никогда не стоял: она всегда знала, что станет певицей. Девушка отчетливо осознавала сложности работы в шоу-бизнесе, но готова была идти до конца. Себя Мариам называет "человеком, который всегда говорит "да"": в том числе и неоплачиваемой работе.

"По крайней мере, так было на старте карьеры", – не без смущения добавляет она.

По мнению Мариам, профессия певицы очень непостоянна. На сцене приходится часто исполнять то, что от тебя требует заказчик – и это еще цветочки по сравнению с частыми гастролями…

Секрет гармонии девушка видит в том, чтобы разделять творчество и работу:

"Первое делает тебя живым, второе – помогает платить за квартиру"

Начинающим музыкантам Мариам советует принять реальность такой, какая она есть, и следовать за своим талантом.

Продолжение следует…