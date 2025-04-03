"В Москве я не знаю больше таких театров": интервью с режиссером Театра Pilgrims, Викторией Актовой

Его другое (менее очевидное) преимущество – благотворное влияние на эмоции как выступающих, так и зрителей. Режиссер-хореограф Виктория Актова обратила внимание на терапевтический эффект жанра и создала авторскую практику, театральный проект Pilgrims. Участники проекта работают со своими переживаниями через движение — результаты этой работы ложатся в основу будущего перформанса.

Редакция Клео.ру побеседовала с Викторией об особенностях жанра пластического театра, его терапевтической сути и механизме действия.

Виктория Актова – основатель и режиссер-хореограф Театра Pilgrims. Танцевально-двигательный терапевт, автор программ по работе с телом и движением.





– Виктория, вы выпускница ГИТИСа и Московской государственной академии хореографии. Как вы пришли к идее создания собственного проекта в жанре пластического театра?

– Уже после окончания ГИТИСа, ближе к 30 годам я осознала, что язык современного танца и хореографии привлекает меня гораздо сильнее, чем классический балет. Полученный опыт вдохновил меня на создание собственного проекта в жанре пластического театра – что стало естественным продолжением моих поисков. Мне интересно создавать неповторимые истории через движение, дыхание и пластическую силу, сочетая элементы разных стилей и подходов. Театр Pilgrims был рожден из моего опыта, глубокой любви к искусству и стремления к самовыражению.





– Какие особенности пластического театра можно выделить в сравнении с другими театральными жанрами?

– Главная особенность пластического театра заключается в диалоге со зрителем: общение строится на языке тела — через пластику, движение и эмоции. Мы передаем свои переживания и чувства, и сидящие в зале нередко отмечают, что ощущают энергию и эмоциональную нагрузку постановки всем телом. Они могут не всегда понимать сюжет, но прекрасно считывают невербальные сообщения, что создает глубокую связь между актерами и аудиторией.

Пластика и движение – это основа нашего искусства, но мы также активно используем другие инструменты: актерскую игру, вокал, видеопроекции и перформативные практики. Именно на стыке этих элементов возникает уникальное действие, которое раскрывает основную идею спектакля и доносит ключевое сообщение до зрителя. Такой синтез создает насыщенное художественное пространство — подключиться к нему, прожить совместный опыт может любой присутствующий.





– Пластический театр физичен, он подразумевает работу с телом и определенную подготовку. С этим стоит приходить изначально или навыки возможно развить в процессе репетиций?

– Да, чтобы полноценно участвовать в пластическом спектакле, нужна определенная физическая подготовка. Танцоры получают ее в течение 2—4 месяцев. Участники без актерского и хореографического опыта обычно обладают гибкостью и талантом, которые позволяют им быстро учиться и запоминать материал. Главное — желание развиваться.

В ходе репетиций я смотрю на уровень каждого участника и подбираю роли в соответствии с его возможностями. Мы начинаем работу с контакта с телом и налаживания телесных связей, включаем элементы из современного танца и перформанса. Таким образом, каждый из выступающих раскрывает свои сильные стороны и, возможно, обнаруживает потенциал для чего-то нового.





– Судя по названию, Pilgrims не просто пластический, но и терапевтический театр. Сегодня существуют разные виды терапии, театр вполне может быть одним из них. Кому подойдет участие в пластическом терапевтическом театре, а кому возможно лучше поискать другие варианты терапии?

– Терапевтический эффект Театра Pilgrims проявляется через участие в спектаклях, танцевально-двигательную—и перформанс-терапию. Люди приходят к нам за важными осознаниями, трансформацией и помощью.

Мы используем разные инструменты: через движение и танец устанавливаем контакт с чувствами, применяем арт-терапию – рисуем и пишем. Рефлексия позволяет делиться впечатлениями и получать обратную связь. В своих постановках я стараюсь затрагивать важные темы, давая возможность зрителям переживать глубокие эмоции, стать соучастниками процесса. Каждому важно найти свой путь к самопознанию, для некоторых танцевально-двигательная терапия — именно тот путь.





– В репертуаре Pilgrims – произведения Достоевского, рассказы Чехова. Есть и зарубежная классика: например, "8 женщин" (16+) Робера Тома и "Сивилл" (16+) Флоры Шрайбер. Как вы выбираете произведения, которые лягут в основу будущего перформанса?

– Я выбираю авторов и произведения, которые мне откликаются, которые я нахожу глубокими и достойными внимания.

Терапевтическая сторона работы с материалами очень интересно раскрывает, как искусство может служить способом исследования внутреннего мира и предоставлять пространство для саморефлексии. Такое погружение может помочь как зрителям, так и участникам перформанса: не только лучше понять себя, но и установить связь с другими, открывая новые горизонты для общения и понимания.

Фокус на актуальности тем и желание создавать спектакли, которые имеют значение, способствуют развитию проекта. Это вдохновляет меня продолжать исследование вопросов, вызывающих отклик у аудитории.





– Каковы перспективы развития пластического театра в России? И как обстоит ситуация сейчас, в вашем представлении?

– Перспективы развития пластического и терапевтического театра в России, безусловно, обнадеживают. Новое для российской театральной культуры, направление пока еще не известно в широких кругах. Интересна реакция аудитории, познакомившейся с жанром: некоторые зрители приходят в восторг, другие испытывают шок. В Москве я не знаю больше таких театров, поэтому уникальность нашего продукта одновременно и радует, и удивляет: он практичен, но остается в тени.

Я уверена, что это вопрос времени. Важна роль автора и руководителя – должны быть четкие цели и понимание своей миссии. Сейчас наш театр вызывает интерес: про нас пишут, нас приглашают на интервью. Я вижу, что аудитория начинает лучше понимать искусство пластического терапевтического театра, интерес к жанру растет с каждым месяцем. Пластический театр помогает людям разобраться в себе, что делает его особенно актуальным в наше время.

Участие в группах театрального проекта возможно с 18 лет. Возрастные ограничения для спектаклей Театра уточняйте отдельно.