"Фильм – это образ мысли художника": интервью с главредом проекта Artarea Doc Даниилом Капланом

По случаю круглой даты команда проекта провела выставку своих авторов в "Книжной Палате" в Черниговском переулке. Главный редактор Artarea Doc Даниил Каплан поделился в беседе с журналом Клео.ру подробностями о концепции выставки, механике работы с аудиторией и способах сохранять индивидуальное видение в творчестве. Спойлер: придется отбросить сомнения и отнестись к проблемам по-философски.





Даниил Каплан, редактор канала авторского кино о художниках Artarea Doc, режиссер нескольких документальных фильмов: о Михаиле Тихонове, Игоре Ермолаеве, Николае Тесенкове, Даниле Меньшикове и других. С августа 2020 года – организатор и сопродюсер основных мероприятий и инициатив Artarea Doc. Даниил также пишет о художниках для сетевых медиа.

– Даниил, в этом году проект Artarea Doc отмечает пятилетие. Цели, которые вы с командой ставили при запуске проекта и которые видите перед собой сейчас, отличаются?

– Цель у творческого человека принципиально не расходится с общим настроением жизни: хочется испытывать постоянный интерес к тому, что делаешь. Поддержание этого интереса – хорошая цель, достойная; потеря интереса грозит человеку катастрофой. И поэтому цель у Artarea Doc одна – вселить позитивный настрой, отразить возможности художника сохранять цельность своего мировоззрения и существования.

Позитивный настрой не обязательно означает вечный оптимизм и обещание того, что хмарь рассеется и взойдет солнце. Путь размышления, основанный на приобретенном личном опыте, служит укреплению чувств, подавляющих тревогу и растерянность. Так в человеке формируется его внутренняя природа. Велика ли в этом потребность у современного зрителя? На мой взгляд, недостаточна.

Если говорить о цели нашего "артельного" объединения, она не изменилась – менялось отношение к организации работы. Вначале мы только создавали фильмы очень узкой группой, затем расширились в своеобразную артель: ступив на путь приглашения авторов, немного переняв природу СМИ. Наконец, мы начали организовывать выставки.





– Что думаете о зрительской реакции? Изменилось ли восприятие аудиторией мира авторского кино и сопутствующих ему "продуктов" – обсуждений, выставок, лабораторий – за этот период?

– Главный наш зритель – он же и художник. Очень точно отвечает на вопрос "Каждый ли человек художник?" Михаил Тихонов, герой одного из первых наших фильмов: "Да, каждый, только не каждый об этом знает". Круг наших зрителей образуется из людей, не чужих искусству. Artarea Doc соединяет профессионалов и стремящихся к творческой самоотдаче авторов. Постепенно мы приобретаем внимание зрителей – не в ущерб качеству и индивидуальной авторской интонации наших работ.

– Проект Artarea Doc ведет свою активность как в телеграм-канале, так и оффлайн на мероприятиях. Мессенджер в данном случае выступает первичным этапом, на котором аудитория знакомится с проектом для дальнейшего общения вживую, или же онлайн– и оффлайн-форматы равноценны и функционируют автономно?

– Не хочется делить аудиторию на малый и на широкий круг, ведь у авторской интонации восприятие всегда индивидуально. Телеграм-канал Artarea Doc позволяет держать связь с самыми отзывчивыми зрителями и отражает нашу непрерывную активность. У нас есть страницы и в других социальных сетях, где объединены участники сложившейся вокруг наших фильмов общественной жизни. В сети доступны к просмотру уже больше пятидесяти картин Artarea Doc. Выход фильма на канале не заменяет собой живой встречи, совместный просмотр создает особенные, совсем другие ощущения. Поэтому онлайн и офлайн друг друга дополняют, но не конкурируют между собой. Равноценными их в то же время назвать нельзя. Я предпочитаю живую встречу, онлайн-формат позволяет преодолеть отсутствие такой возможности.





– Выставка "В тени гнезд на аллеях памяти" (18+) в Книжной палате в Черниговском переулке собрала работы семи кинорежиссеров. Какую роль вы отводите каждому из авторов на выставке? Что стало фокусом внимания?

– Так мы назвали юбилейную выставку Artarea Doc, соединившую семь персоналий, семь художников, с которыми нас связывает настоящее и прошедшее: это Михаил Тихонов, Игорь Ермолаев, Александр Русов, Айгерим Сыздыкова, Максим Демин, Света Элис и Сен Бейон. О трех художниках уже вышли наши фильмы, о трех скоро будут, одна работа – в процессе. Между авторами существуют определенные сходства, и не только в поэтическом смысле. Главное – созвучие нашему общему делу. Подробно замысел концепции я описал в тексте, который размещен на сайте Патриаршего подворья.

Шарм пространства и уникальность Книжной палаты в Черниговском переулке, на мой взгляд, усиливают звучание выставки. Акцент добавляют и "режиссерские" фотографии художников. Для меня фильм – это образ мысли художника, в то время как фотография передает его натуру. В фильме все совокупно: речь и почерк.





– Периодически кинопоказы Artarea Doc проходят в галереях. Например, во второй половине октября состоится премьера фильма Михаила Молочникова в московской галерее Cube. Это действительно достаточно камерный формат. Выход же фильма на большой экран в идеале ведет к популяризации работы. Как вы видите себе этот баланс между сохранением нишевого, творческого посыла проекта и расширением его аудитории?

– Михаил Молочников как проводник философии буддизма – сеятель бесконечного умиротворяющего позитива. Для современного зрителя он важен и необходим, а что касается охвата аудитории, на мой взгляд, не может быть малой аудитории и большой, во всяком случае для философии буддизма, а к охвату аудитории важно относиться философски. Если смотреть через призму буддистской философии – все мы объединены кругом Сансары, всеобъемлющим опытом бесконечного пути.

Другое дело – управление своими внутренними возможностями: должный уровень качества и самоотдачи. Целью на ближайшее время я бы назвал разработку общей платформы и создание механизма, обеспечивающего поддержку и развитие внутри нашего сообщества. Здесь важно подойти к делу рационально, без излишнего идеализма.





– Что бы вы, возможно, хотели внедрить в проект, но пока по каким-то причинам считаете недоступным?

– Я бы хотел большего вовлечения галеристов, коллекционеров, меценатов в нашу работу. Ради этой цели мы с командой постоянно экспериментируем, развиваем рубрики и ищем нетривиальные подходы к обобщению накопленного нами уникального материала – фонда-коллекции Artarea Doc.

– Потенциальный зритель интересуется направлением авторского кино, но ничего подобного раньше не видел, боится не понять замысел режиссера и в принципе не знает, с чего начать. Что ему посоветуете?

– Авторское кино помогает: найти, увидеть, почувствовать, принять. Гуманитарная культура предполагает опыт взгляда и осознания. Я читаю в основном мемуары – художественная литература меня не завораживает, то же самое могу сказать о кино. Авторское кино, игровое и неигровое, в моем понимании, род мемуаристики. Когда я при чтении обнаруживаю созвучие с автором, я вижу его судьбу. В этом смысле для меня Пушкин, Лермонтов, Фассбиндер, Авербах, Ален Рене – все мемуаристы.

Какой совет я могу дать начинающему зрителю? Не бойтесь не совпасть с видением автора. Не думайте, что нужен ВГИК, чтобы что-то понимать в авторском кино. Гораздо хуже остаться в глухом и абсолютном одиночестве. Главный ваш союзник – ваш собственный внутренний голос, но даже если подобное не случилось, не бойтесь этого состояния и не вините себя. Обратитесь к авторскому взгляду – и придет общение. Именно общение самым наглядным образом формирует мысль.





– Какими планами в рамках развития Artarea Doc вы готовы поделиться с читателем?

– Будущее определяется способностью человека слышать ощущения относительно случившегося. Если говорить о наших "артериальных" планах – хочется добавить внимания к деталям, к существенным каждодневным мелочам из жизни художника. В частности, мы планируем повысить свою активность в соцсетях, здесь важна разработка содержания контента с такой же авторской отдачей, как мы относимся к фильмам.

Мы также будем развивать рубрики: например, мы уже осуществили первый фильм рубрики "Эклектический пунктир" о способности жить, творить, не унывая, и рубрику "Художник в художнике" – о взаимовлиянии художественной природы и формировании самосознания художника. К этой рубрике относятся фильмы: "Василий Чекрыгин" Михаила Тихонова (16+), "Григорий Сорока" Валерия Бабина (16+). Art | No hope ("Искусство в отсутствии надежды") – рубрика о способности художника существовать, откликаясь на общественные события. Мы также думаем продолжать фокусироваться на сложном портретном жанре и работать над привлечением новых авторов-документалистов.

Рекомендуемое возрастное ограничение для информационной продукции проекта Artarea Doc – 16+. Подробности конкретных событий, а также условия их посещения смотрите на сайте проекта.