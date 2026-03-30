Британская пресса оценила выступление Аиды Гарифуллиной в Ковент-Гарден

Выступление Аиды Гарифуллиной в партии Джильды в опере "Риголетто" на сцене Ковент-Гарден в марте 2026 года получило яркий отклик в британских СМИ. Ключевые издания сошлись в положительной оценке, акцентируя внимание на вокальных и актерских качествах певицы.

Обозреватель The Guardian Клайв Пейджет выделяет убедительность сценического образа. По мнению критика, артистке удается выстроить цельную драматическую линию героини – от юной наивности до внутреннего конфликта.

"Благодаря своему мягкому сопрано и элегантной фразировке Caro nome становится чем-то большим, чем просто демонстрацией колоратурного пения", – отмечает автор.

Музыкальный портал Bachtrack обращает внимание на нюансированную подачу и тембровую окраску голоса. В рецензии Доминика Лоу отмечается, что исполнение строится на тонкой работе с динамикой и эмоциями, позволяя передать постепенное развитие характера Джильды – от влюбленности до трагического самоосознания.

Николас Кеньон в рецензии для The Telegraph акцентирует внимание на вокальной мощи певицы. Автор подчеркивает более насыщенное звучание по сравнению с традиционными интерпретациями партии, а также органичное сочетание технической точности и сценической достоверности образа.

"У нее более полный голос, чем у многих Джильд, прекрасная фразировка, она невинна, но при этом совершенно убедительна в роли одержимой любовью к недостойному герцогу", – пишет Кеньон.

Ранее внимание британской прессы привлекала и работа Аиды Гарифуллиной в "Травиате". Daily Express отмечал ее способность сочетать сильную вокальную подачу с эмоциональной выразительностью, подчеркивая широкий диапазон сценических состояний – от легкости до трагизма.