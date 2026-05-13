Квесты, концерты и выставки: что ждет гостей "Ночи музеев 2026"

В ночь с 16 на 17 мая в России пройдет акция "Ночь музеев – 2026". В этом году ее темой стало "Родное" – обращение к истории семьи, малой родины, национальных традиций и культурной памяти. Идея перекликается с Годом единства народов России: музеи предлагают посетителям посмотреть на привычные экспозиции через личную связь с местом, языком, домом и семейной историей.

Главным центром акции традиционно станет Москва. В столице подготовили более шести сотен мероприятий на более чем 170 площадках (регистрация на часть событий открыта через "Мосбилет"). Музеи, галереи и культурные пространства будут работать с 18:00 16 мая до 02:00 17 мая, поэтому за один вечер можно составить полноценный маршрут – от классических выставок до иммерсивных квестов и концертов.





Начнется акция в новом здании картинной галереи Василия Нестеренко в столице. Там запланированы поэтическая композиция театра-студии "Рекурсия", авторские экскурсии с художником и концертная программа с романсами. Для тех, кто хочет более семейного и живого формата, интересной точкой станет Музей Москвы: на Зубовском бульваре и в филиалах пройдут экскурсии, лекции, мастер-классы, шахматный турнир, мини-турнир по игре го, концерты и программа, связанная с семейной историей.

ВДНХ в эту ночь превратится в отдельный маршрут для любителей науки, детективов и фантастики. В Биокластере откроют интересную лабораторию "Кабинет доктора Ватсона" (павильон "Геология"), а от павильона "Пчеловодство" стартует экскурсия-квест "Золотой жук" по мотивам детективной прозы Эдгара По. Дарвиновский музей представит программу вокруг коллекции "Самые-самые динозавры", а Музей космонавтики сделает ставку на фантастический мир Кира Булычева: гостей ждут костюмы, образы героев, встречи и программа, связанная с "Гостьей из будущего".





Среди самых театральных событий – иммерсивный квест-спектакль Театра "Ленком Марка Захарова" на площадках Музея имени С.А. Есенина. В Государственном музее имени А.С. Пушкина экскурсию по экспозиции на Пречистенке проведет Юлия Рутберг. Еще одной особенностью московской программы станет использование нейросети "Алиса AI": в ряде музеев появятся QR-коды и NFC-элементы, через которые посетители смогут получать дополнительные сведения об экспонатах и исследовать коллекции в интерактивном режиме.

Региональная программа тоже обещает быть насыщенной. В Красноярске Музей-усадьба В. И. Сурикова проведет "Ночь музеев" под названием "Всходы": с 19:00 до 22:00 пространство усадьбы посвятят размышлениям о самом родном в жизни человека. В Туле филиал Исторического музея на улице Металлистов подготовил программу о локальной истории, семье Белолипецких, генеалогии, тульских традициях и ремеслах; музей будет работать с 18:00 до 23:00.





Один из самых масштабных региональных вариантов – Самара, где к акции присоединятся более 60 культурных площадок. Для жителей и гостей города подготовили около 300 активностей: экскурсии, выставки, квесты, мастер-классы, концерты, а также бесплатные пешеходные и автобусные маршруты по знаковым местам. В Калуге тоже интересно. Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского и его филиалы также присоединятся к акции; в программе заявлены мероприятия на тему "Родное", включая премьеру детской полнокупольной программы "По родной стране" в планетарии.

Перед походом организаторы советуют заранее проверить условия посещения конкретной площадки: часть программ бесплатная, но требует регистрации, а на некоторые события нужны отдельные билеты. Лучше заранее выбрать несколько точек рядом друг с другом и не пытаться объять всю афишу сразу. "Ночь музеев 2026" хороша именно тем, что дает редкую возможность увидеть культурные пространства в другом ритме – вечером, без дневной суеты, с ощущением маленького путешествия по собственной истории.