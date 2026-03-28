Сергей Бурунов рассказал, как похудел: "Во-первых, правильное питание, ну, и во-вторых, спорт и секс"

19 марта на большие экраны вышел фильм "Домовенок Кузя – 2", который за первую неделю проката выбился в лидеры, собрав рекордные 273 миллиона рублей. Свой вклад в успех картины, несомненно, вложил и один из самых востребованных на сегодняшний день актеров театра и кино Сергей Бурунов. В этот раз блестящий мастер озвучки подарил свой голос главному герою фильма Домовенку Кузе. Выйдя на красную дорожку, актер сразу признался журналистам, что отдал проекту не только все силы, но и частичку своей души.

– Мы поняли, что вы горячо рекомендуете "Кузю" посмотреть.

– Ну а что? Добрая, хорошая, светлая и очень весенняя история. Конечно, рекомендую. И Кузя как герой компьютерной графики максимально обаятельный. Это продолжение приключений Домовенка с Кощеем, которого сыграл Иван Охлобыстин, и "положительной" Бабой Ягой в исполнении Екатерины Стуловой.

– Признайтесь, а если бы в жизни вот такого Кузю встретили, как бы отреагировали?

– Мягко выражаясь, испугался. В обморок упал. Я сам с домовыми и вообще потусторонними силами не сталкивался. Но меня ими пугали.

– А как вам кажется, почему все сказки сегодня так "заходят" даже взрослому зрителю?

– Ну, слушайте, в наше непростое время так хочется простых сказочных вещей. Так не хватает тепла, волшебства и нежности. Все это в достатке присутствует в хорошей сказке – вся эта история позволяет хоть немного переключить голову.

– А с Полиной Гагариной, которая озвучила подружку Кузи Тихоню, как вместе работалось?

– К сожалению, в этот раз мы вообще не пересекались. У нас были разные графики. А так, хочу признаться, что вымышленных, ярко-сказочных персонажей озвучивать сложнее. Тем более для детей, которых не обманешь, для которых нужно было найти "точную правду".

– Сергей, хочется сделать вам комплимент: вы все худеете и стройнеете. В чем секрет?

– Да? Вы все за мной следите? Мне приятно, спасибо! Стараюсь.

Во-первых, правильное питание. Надо быть подальше от холодильника: поменьше есть мучного, молочного, сахара. Но не запрещать. Мозг – страшная штука, ему нельзя ничего запрещать. Но ограничить можно и нужно. Ну, и во-вторых, спорт и секс!

– А сколько вы сегодня весите, если не секрет?

– 85 килограммов, а был 102! И продолжаю дальше трудиться во имя стройности.

– Это так любимая женщина на вас влияет?

– Конечно! Она гордится моими результатами, следит и за моим образом жизни, и за стилем. Да и к спорту меня приобщает: к плаванию, функционально-силовым тренировкам, например. Она сама тоже ходит на тренировки, но на какие-то другие. А год назад заставила меня на лыжи встать. Горные. Корячился, но научился.

– А как вы отдыхаете?

– Очень редко получается, а отдыхать необходимо. Для меня это, прежде всего, возможность провести время с близкими людьми. Люблю баню, СПА. На море, хорошо бы. Все как у всех.