От Курской дуги до "Мосфильма": боевые тропы советских звезд

9 мая мы отмечаем Победу в Великой Отечественной войне и вспоминаем не только генералов и маршалов, но и тех, кто позже дарил нам улыбки и слезы с экранов. Уставшие, обожженные войной, израненные, но не сломленные – они вернулись, чтобы рассказать правду. Мы собрали истории легендарных актеров-фронтовиков.

Их юность прошла под грохот канонады...

Смех сквозь огонь: клоуны, ставшие героями

Сложно представить, что люди, заставлявшие страну смеяться до слез, сами смотрели в глаза смерти. Однако именно война закалила характер главных весельчаков советского кино.

Юрий Никулин ушел в армию еще до войны и демобилизовался лишь в 1946-м. Зенитчик, а после контузии – разведчик, он защищал Ленинград. Его знаменитое чувство юмора ковалось в окопах: "Смех помогал не сойти с ума", – вспоминал он позже. На груди артиста скромно звенели медали "За отвагу" и "За оборону Ленинграда", которые он ценил не меньше наград за творчество.





Поразительна и судьба Алексея Смирнова, известного зрителю как обаятельный увалень-хулиган Федя из "Операции "Ы" или механик из "В бой идут одни "старики". В реальности это был бесстрашный командир огневого взвода. На Брянском, Украинском и Белорусском фронтах он лично ходил в разведку и брал пленных. Под конец войны при форсировании Одера его взвод, уничтожив пулеметные точки, расширил плацдарм для наступления. Два ордена Славы, орден Красной Звезды и тяжелейшая контузия – такова плата актера за Победу.





Цена искусства: "Я убит подо Ржевом"

Наверное, самая пронзительная актерская судьба досталась тем, кто навсегда остался в кино "умудренным опытом". Их негромкие голоса и суровые взгляды – эхо войны.

Анатолий Папанов. Командуя взводом зенитной артиллерии, в 1942-м под Харьковом он попал в ад бомбежки. Чудом оставшись в живых, Папанов получил тяжелейшее ранение стопы и стал инвалидом 3-й группы. Ему было всего 20. Позже, играя генерала Серпилина или Волка из "Ну, погоди!", он вкладывал в голос тот самый металл человека, перешагнувшего страх.





Владимир Этуш. Доброволец, воевавший в горах Кабарды и освобождавший Украину. После тяжелого ранения под Запорожьем его комиссовали. Товарищ Саахов и доктор Шпак носил не только орден Красной Звезды, но и глубокую печаль о невернувшихся друзьях.





Михаил Пуговкин. На фронт попал, приписав себе год. В 1942-м под Ворошиловградом разведчик Пуговкин был ранен в ногу. Началась гангрена, ногу хотели ампутировать, но актер буквально умолил хирурга сохранить ее. Спасенная нога позже виртуозно отплясывала в "Свадьбе в Малиновке", напоминая зрителям о чуде.





Павел Луспекаев (Верещагин из "Белого солнца пустыни") и вовсе мальчишкой ушел в партизанский отряд, где получил ранение и начал свой путь борьбы. К сожалению, фронтовые раны и ампутация ног позже оборвали его жизнь, но подарили нам образ самого мужественного таможенника мирового кино.





От Курской дуги до Рейхстага

Были и те, кто прошел всю войну от звонка до звонка, сменив солдатскую гимнастерку на костюм Гамлета.

Иннокентий Смоктуновский в 1943-м рядовым попал на Курскую дугу. Позже было форсирование Днепра, плен, из которого он дерзко бежал, и сражения в партизанском отряде. Освобождал Варшаву и брал Берлин. Две медали "За отвагу" – награда, говорящая о том, что вчерашний мальчишка был настоящим героем, прежде чем стать великим Мышкиным и Гамлетом.

Владимир Басов. Летом 1941-го он ушел лейтенантом, а закончил войну капитаном. Командовал батареей минометчиков, в штыковых атаках захватывал опорные пункты немцев. Зимой 1945-го он получил контузию. В мирное время Владимир Павлович стал режиссером неумирающих хитов.

Георгий Юматов попал на войну 15-летним юнгой. На торпедном катере "Отважный" он прошел Крым, Будапешт, Бухарест, Вену. Несколько ранений, контузий и уникальная флотская награда – медаль Ушакова. Его Алексей Трофимов в "Офицерах" был списан с него самого: человека, увидевшего войну изнутри.

Музыка и разведка

Среди людей искусства были и те, кто видел войну через прицел разведчика или канонаду артиллерии.

Зиновий Гердт. Добровольцем ушел на фронт и стал сапером. В феврале 1943-го под Харьковом при разминировании он был тяжело ранен в ногу. Ногу спасли, но она навсегда осталась короче другой. Знаменитая хромота "Паниковского" – это не актерская находка, а суровый след войны.

Леонид Гайдай. Прежде чем снимать "Кавказскую пленницу", будущий режиссер служил разведчиком на Калининском фронте. В 1943-м он подорвался на мине. После долгих месяцев госпиталей его списали, но неунывающий гений комедии родился именно там, в окопах, вопреки боли.

Петр Тодоровский. Командир минометного взвода, освобождал Варшаву и брал Берлин. Его "Военно-полевой роман" и "Анкор, еще анкор!" – честное, без глянца, осмысление той войны, которую он видел своими глазами.

Трудный путь в искусство

Сергей Бондарчук, создатель эпохальной киноэпопеи "Война и мир", сражался на Северном Кавказе и вернулся к мирной жизни только в 1946-м.

Евгений Весник командовал огневым взводом, штурмовал неприступный Кенигсберг и был удостоен ордена Красной Звезды.

Владислав Стржельчик, олицетворение петербургской интеллигентности, всю войну прошел в пехоте сержантом, обороняя родной Ленинград.

Юрий Катин-Ярцев (тот самый добрый астроном из "Приключений Буратино") служил в железнодорожных войсках, ежедневно рискуя под бомбежками обеспечивать снабжение фронта, и вернулся старшим сержантом с орденом Красной Звезды.

Жизнь после подвига

Эти люди не любили говорить о войне. Они не носили на лацканах пиджаков боевые колодки, а предпочитали им значки лауреатов фестивалей. Но секрет их феноменальной убедительности прост: играя героев, они вспоминали...

Когда Юрий Никулин в "Двадцать дней без войны" смотрел в небо Ленинграда, он помнил взрывы над собственной головой во время Великой Отечественной войны. Когда Анатолий Папанов кричал в мегафон в финале "Белорусского вокзала" – это крик солдата, дошедшего до Победы.