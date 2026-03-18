Зендая и Том Холланд планируют впервые стать родителями

Одна из самых закрытых пар – Зендая и Том Холланд – планируют стать родителями. Об этом накануне сообщил RadarOnline. По информации инсайдеров, актеры всерьез задумываются о пополнении в семье и уже определили этот шаг как приоритет на ближайшее время.

"Рождение ребенка – их главный приоритет на 2026 год. Хотя им нравится сниматься в крупных блокбастерах, оба они больше хотят создать семью, чем повысить свою известность", – передает инсайдер близкий к звездной паре.

К такому решению актеры пришли не сразу. По словам инсайдеров, им потребовалось время и серьезная работа над собой, чтобы быть готовыми к новому этапу жизни.

Сам Том Холланд не раз говорил о желании стать отцом. Еще несколько лет назад в интервью он откровенно делился своими ожиданиями.

"Когда у меня появятся дети, вы больше не увидите меня в кино. Гольф и папа. И я просто исчезну с лица Земли", – говорил актер.

Пока сама пара официально не подтверждала ни слухи о скором родительстве, ни о свадьбе. При этом Зендая несколько раз показывала кольцо на безымянном пальце в "русском стиле", которое очень похоже на обручальное. Также ее стилист Лоу Роуч на одном из светских мероприятий заявил, что поклонники могли "пропустить" важное событие.

Слухи подогревает и повышенное внимание к образам актрисы: поклонники уже не раз предполагали ее беременность из-за более свободных силуэтов. Однако сама Зендая продолжает придерживаться привычного стиля и не подтверждает догадки публики.

При этом профессиональная жизнь пары остается насыщенной. В ближайшие месяцы ожидаются громкие релизы с их участием – от нового сезона "Эйфории" до масштабных кинопроектов, включая фильм "Одиссея" режиссера Кристофера Нолана