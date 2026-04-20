People назвал Энн Хэтэуэй самой красивой звездой мира

Журнал People объявил Энн Хэтэуэй "самой красивой звездой мира" 2026 года. Актриса стала лицом ежегодного спецвыпуска World’s Most Beautiful – проекта, который издание выпускает с начала 1990-х и посвящает не только внешности, но и влиянию, уверенности и внутренней энергии героинь.





Сегодня 43-летняя Хэтэуэй переживает новый виток карьеры. В этом году состоится сразу несколько кинопремьер с ее участием, включая "Дьявол носит Prada 2", где она вновь возвращается к образу Энди Сакс. Индустрия отмечает, что после сорока актриса стала заметно свободнее в выборе ролей и манере самопрезентации.

В интервью звезда подчеркнула, что ее отношение к себе претерпело серьезные изменения: отказ от жесткого самоконтроля и стремления к идеалу дал ощущение внутреннего равновесия. В фокусе – комфорт, интерес к жизни и умение принимать собственные особенности. При этом Хэтэуэй иронично замечает, что куда больше, чем возраст, ее волнуют нюансы освещения на съемках.





Стилистика обложки и фотосессии поддерживает этот новый этап. Энн Хэтэуэй появилась в образах от Tamara Ralph, Willy Chavarria, Christian Louboutin и Bulgari, а также примерила яркие и контрастные комплекты от David Koma, Stella McCartney и Schiaparelli.