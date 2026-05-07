Венецианская биеннале 2026: что нужно знать о главной арт-выставке года

9 мая в Италии открывается 61-я Международная художественная выставка – Венецианская биеннале 2026. До 22 ноября сады Джардини и Арсенал станут центром мирового современного искусства. Рассказываем, чем запомнится этот сезон и на какие павильоны стоит обратить внимание.

Минорная тональность как главная тема

В центре биеннале – основная экспозиция "In Minor Keys" ("В минорных тональностях"), задуманная харизматичным куратором Койо Куо из Камеруна. Трагическое совпадение: Куо ушла из жизни в мае прошлого года, но командой организаторов было принято решение реализовать выставку точно по ее плану.





Что значит минорная тональность? Куратор предлагает сместить фокус с привычного центра – с громких имен, столичных сцен и магистральных нарративов – на то, что обычно остается на периферии. Выставка обещает быть камерной, интимной, но при этом охватывающей сотни участников – от признанных мастеров до молодых художников с неочевидных территорий.

Павильоны, которые уже называют главными

Традиционно наибольший интерес вызывают национальные павильоны – их в этом году больше 100. В кулуарах уже сложился неофициальный топ-лист.

Австрия представляет Флорентина Хольцингер с проектом "Seaworld Venice". Хольцингер известна своими провокационными перформансами на грани театра, боди-арта и цирка. Ее венецианская работа, по слухам, будет исследовать водную стихию и телесность.

Великобритания доверила свой павильон Любейне Химид – обладательнице Премии Тернера, художнице, чьи работы говорят о памяти, невидимости и радости вопреки обстоятельствам. Ее проект "Predicting History: Testing Translation" обещает быть интеллектуально плотным и визуально щедрым.

США в этом году представляют скульптора Альму Аллен с выставкой "Call Me the Breeze". Аллен, работающий с деревом, камнем и бронзой, создает органические, почти дышащие формы – его павильон, вероятно, станет местом тихого созерцания.

Однако самый громкий дебют – у Катара, который впервые получил место в Джардини. В павильоне собраны знаковые имена: Риркрит Тиравания (известный своими социальными перформансами и супом для посетителей), София Аль-Мария, Тарек Атуи, Алия Фарид и Фади Каттан. Работа коллектива обещает быть мультидисциплинарной и очень вкусной в самом прямом смысле.





Павильон Святого Престола: звездный состав

Второй год подряд Ватикан участвует в биеннале с амбициозным проектом "The Ear is the Eye of the Soul". Кураторы – суперзвезда арт-мира Ханс Ульрих Обрист и Бен Виккерс. Они привлекли впечатляющий список участников, среди которых Патти Смит, Брайан Ино, Джим Джармуш, FKA twigs, а также Soundwalk Collective. Это будет гибрид звука, слова и сакрального пространства – один из самых ожидаемых коллатеральных проектов.

Что еще не пропустить

Среди официально признанных параллельных событий особого внимания заслуживают:

"Gaza – No Words – See the Exhibit" (Палестинский музей США) – проект, который, несмотря на сложность темы, предлагает визуальный язык там, где слов уже недостаточно.

"Aghrab Idrāk: Thresholds of Perception" (VCUarts Qatar) – исследование порогов восприятия, отсылающее к арабской философии и современным медиа.

"Catalonia in Venice: Paper Tears" – каталонский проект, работающий с хрупкостью бумаги и памятью.

Важный практический момент: не все параллельные события длятся все полугодие. Например, проект "As Above, So Below" закроется уже 8 июня.

Российский павильон: формальное возвращение





Россия в этом году вновь присутствует в официальном списке участников – после перерыва, связанного с 2022 годом. Павильон представляет проект "The tree is rooted in the sky" (комиссар Анастасия Карнеева). В экспозиции заявлены музыканты, ансамбли и художники – от Тимофея Дударенко и Татьяны Халбаевой до Intrada Ensemble, Toloka Ensemble и Phurpa. Это скорее звуковой, ритуальный проект, который, по замыслу, должен перекликаться с общей минорной темой биеннале.

Посетителям стоит знать: в силу ряда обстоятельств режим работы павильона отличается от стандартного – фактический доступ внутрь ограничен. Однако организаторы предлагают возможность ознакомиться с проектом через документацию и медиаматериалы.

Новый формат наград: Visitors’ Lions

Одно из важных нововведений этого года – отказ от традиционного международного жюри. Вместо этого будут вручены Visitors’ Lions – призы, которые выбирают сами посетители. Голосование открыто для всех, кто придёт на биеннале. Церемония награждения состоится в последний день работы выставки, 22 ноября. Это превращает финальную неделю в интерактивный плебисцит – и добавляет интриги: кто же получит симпатии публики?

Практические детали для планирования визита

Биеннале работает с 9 мая по 22 ноября. Главные площадки – Джардини и Арсенал – в осенние месяцы открыты с 10:00 до 18:00 (последний вход в 17:45). Обратите внимание: понедельник 16 ноября будет рабочим днём (обычно по понедельникам площадки закрыты). Финальный день, 22 ноября, – одновременно последний шанс увидеть выставку и день церемонии Visitors’ Lions.

Итог: почему стоит поехать (или следить онлайн)

61-я Венецианская биеннале – это выставка-посвящение, выставка-медитация на тему того, что остается за кадром. Она не кричит, а вслушивается. Она дает слово тем, кто обычно говорит негромко. И одновременно показывает, что современное искусство становится все более децентрализованным, полифоничным и… минорным в лучшем смысле этого слова.





Даже если вы не можете оказаться в Италии, следить за Венецианской биеннале 2026 стоит хотя бы через аккаунты участников и официальные каналы. Обещают много музыки, тишины, медленных жестов и неожиданных встреч.