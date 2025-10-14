Наоми Уоттс получила звезду на "Аллее славы" Голливуда

57-летняя Наоми Уоттс официально вошла в историю Голливуда, получив именную звезду на знаменитой Аллее славы. Для актрисы, которая более трех десятилетий остается одной из самых ярких фигур мирового кино, этот день стал символом признания таланта и многолетнего вклада в индустрию.

На церемонии, прошедшей в Лос-Анджелесе, Наоми появилась в элегантном платье светлого оттенка с акцентным поясом и классическими босоножками. Рядом с актрисой были ее муж, актер Билли Крудап, и старший сын Саша Шрайбер, студент Университета Южной Калифорнии. Младший сын Кай не смог присутствовать, но посвятил матери публикацию в соцсетях.





Поздравить Уоттс с этим достижением пришли ее друзья и коллеги – Сара Полсон, Эдвард Нортон, Кайл Маклахлен, Ниси Нэш, Джек Блэк и режиссер Райан Мерфи, с которым актриса не раз работала в сериалах.

Актриса родилась в Англии, однако большую часть детства провела в Австралии, где увлеклась актерским мастерством. После переезда в США она прошла путь от малоизвестных ролей до мирового успеха – от "Звонка" и "21 грамм" до "Невозможного" и "Кинг-Конга". Наоми Уоттс дважды номинировалась на "Оскар" и стала лауреатом множества других престижных премий, включая награды Венецианского кинофестиваля и Гильдии киноактеров США.