Джессика Честейн получила звезду на "Аллее славы" Голливуда

Звезда мирового кино, обладательница "Оскара" и "Золотого глобуса" Джессика Честейн наконец-то обзавелась именной звездой на знаменитой "Аллее славы" в Голливуде.

Еще в семь лет девочка из Калифорнии решила, что станет актрисой, когда бабушка впервые привела ее на спектакль. Позже были долгие годы обучения, театральные постановки и тяжелый путь к первым заметным ролям. Перелом наступил в 2011 году: тогда сразу шесть фильмов с ее участием вышли в прокат, а "Прислуга" принесла первую номинацию на "Оскар". Сегодня Честейн – лицо мирового кино, знакомое зрителям по "Интерстеллару", "Марсианину", "Цели номер один" и байопику "Глаза Тэмми Фэй", за который она получила свою статуэтку Академии.

И вот, спустя десятилетия работы, ее имя увековечено на бульваре Голливуда. На торжественной церемонии актриса появилась в эффектном джинсовом платье с глубоким вырезом и бриллиантовыми украшениями. Но блеск наряда мерк по сравнению с ее эмоциями: Честейн с трудом сдерживала слезы, обращаясь к самым дорогим людям.

На публике редко можно увидеть ее семью, но ради этого события Джессика сделала исключение. В толпе были муж – итальянский аристократ Джан Лука Пасси, а также их дети Джульетта и Август. Мальчик и девочка не позировали перед камерами, но именно им актриса посвятила полученную звезду, отметив, что воспитывает их любознательными и смелыми.

Поддержать Честейн пришли коллеги и друзья – 85-летний Аль Пачино, 60-летняя Виола Дэвис и 55-летняя Октавия Спенсер. Именно эти имена неразрывно связаны с ее карьерой: вместе они выходили на сцены театров, снимались в громких фильмах и шли по красным дорожкам.

Для самой актрисы звезда на "Аллее славы" стала символом не только признания в индустрии, но и личной победы. Ведь в юности ей пришлось пробиваться в кино без связей, работать в театре ради стипендии и ждать дебюта в большом кино до тридцати лет.

Сегодня Джессика Честейн – успешная актриса, продюсер и мать двоих детей. Она уверяет, что ее звезда – не просто мраморная плита с именем, а напоминание детям о том, что упорство и вера в себя действительно способны вывести на вершину.