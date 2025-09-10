Анна Винтур впервые высказалась о фильме "Дьявол носит Prada" спустя 19 лет после премьеры

Бывший главный редактор американского Vogue Анна Винтур спустя почти 20 лет после выхода культовой картины "Дьявол носит Prada" открыто поделилась своим мнением о фильме и сравнениях с героиней Мэрил Стрип. В интервью подкасту The New Yorker Radio Hour Винтур призналась, что восприняла картину с юмором, а параллели между собой и Мирандой Пристли считает частью публичного образа.





По словам Винтур, на премьеру она пришла в наряде от Prada, не подозревая, что станет прообразом главной героини. Модная индустрия, по ее словам, тогда переживала, как фильм отразит образ влиятельного редактора, однако сама Анна сочла картину яркой, остроумной и забавной. Особенно она отметила актерскую игру Мэрил Стрип, Эмили Блант и других членов кастинга.

Несмотря на то, что автор оригинального романа Лорен Вайсбергер никогда прямо не называла Винтур прототипом, зрители и критики продолжали проводить аналогии. Анна в свою очередь заявила, что с иронией относится к подобным ассоциациям и даже шутит на эту тему с Миуччей Прада – креативным директором бренда, фигурирующего в названии фильма.





Интерес к теме вновь возрос на фоне съемок сиквела – "Дьявол носит Prada 2", премьера которого назначена на май 2026 года. В продолжении Миранда Пристли столкнется с кризисом печатной индустрии и будет вынуждена наладить деловые связи со своей бывшей ассистенткой Эмили, теперь – успешной бизнес-леди с крупными рекламными бюджетами.

К своим ролям возвращаются Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи. В каст также вошли Люси Лью, Джастин Теру, Кеннет Брана и Полин Шаламе. Над сценарием вновь работает Алин Брош МакКенна, а режиссерское кресло занял Дэвид Фрэнкел, снявший оригинальный фильм.

Анна Винтур, несмотря на уход с поста главного редактора Vogue, остается одной из ключевых фигур Condé Nast и продолжает формировать повестку в индустрии моды. По словам коллег, она с юмором относится к связи с образом Миранды Пристли, называя фильм "честным выстрелом", а себя – "удачной рекламой Prada".

