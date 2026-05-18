Данила Козловский и Оксана Акиньшина сообщили о рождении сына

Данила Козловский и Оксана Акиньшина объявили, что почти две недели назад, 6 мая 2026 года, на свет появился их общий сын. Родители назвали мальчика Лео. Новостью пара поделилась в соцсетях, выложив почти два десятка семейных кадров и подтвердив слухи, которые последние месяцы активно обсуждались в медиапространстве.





Об интересном положении Акиньшиной заговорили еще в апреле, когда актрису заметили на постановке "Онегин" в парижском Grand Opera с заметно округлившимся животом. Тогда же внимание привлекло кольцо на безымянном пальце звезды, после чего в прессе появились разговоры о возможной тайной свадьбе пары. Сами артисты предпочитали хранить молчание и не комментировали слухи о личной жизни.





Для 39-летней Оксаны Акиньшиной новорожденный стал четвертым ребенком. Актриса воспитывает старшего сына Филиппа от первого брака с Дмитрием Литвиновым, а также сына Константина и дочь Эмми от отношений с кинопродюсером Арчилом Геловани. У Данилы Козловского уже есть дочь Ода Валентина от актрисы и режиссера Ольги Зуевой, которая живет вместе с матерью в США.





Роман Козловского и Акиньшиной продолжается уже несколько лет. Их отношения начали активно обсуждать после совместной работы над фильмом "Чернобыль", где Данила выступил как режиссер и исполнитель главной роли. Несмотря на постоянное внимание прессы, пара старалась не афишировать личную жизнь и редко появлялась вместе на публике.