Вышел трейлер "Дьявол носит Prada 2" с Мэрил Стрип и Энн Хэтэуэй

Студия 20th Century Studios выпустила первый трейлер продолжения культовой киноленты "Дьявол носит Prada". Видео мгновенно стало вирусным – спустя почти два десятка лет после премьеры оригинала зрители вновь увидели Мэрил Стрип в образе легендарной Миранды Пристли и Энн Хэтэуэй в роли ее экс-ассистентки Энди Сакс.

По сюжету нового фильма Энди больше не послушная помощница: теперь она возглавляет журнал Runway, сменив Миранду на посту главного редактора. Но, как ясно из трейлера, у Пристли все еще достаточно влияния, чтобы контролировать индустрию моды из тени. Их встреча обещает стать не просто столкновением двух сильных женщин, а символом смены эпох.

В роликах появляются и другие любимые герои – Эмили Блант, вновь сыгравшая амбициозную Эмили Чарлтон, и Стэнли Туччи, чье возвращение в роли Найджела Киплинга уже называют "ностальгическим подарком для фанатов".

К актерскому составу присоединились и новые имена. Симона Эшли, звезда сериала "Бриджертоны", исполнит роль амбициозной digital-директрисы, а Кеннет Брана воплотит в жизнь супруга Миранды Пристли – сюжетная линия, которая, по словам создателей, "впервые покажет личную сторону властного редактора".

Премьера картины запланирована на 1 мая 2026 года, и уже сейчас критики называют выход трейлера одним из самых обсуждаемых событий сезона.