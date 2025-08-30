Хлоя Маль заменила Анну Винтур на должности главного редактора американского Vogue

Место главного редактора американской версии Vogue, остававшееся вакантным после ухода Анны Винтур, официально займет 39-летняя Хлоя Маль – давний член команды журнала и нынешний руководитель его цифрового направления. О ее назначении стало известно за несколько дней до старта Нью-Йоркской недели моды.

На протяжении 13 лет Хлоя последовательно выстраивала карьеру внутри медиахолдинга Condé Nast, работая над сайтом издания, спецпроектами, подкастами и праздничными выпусками. Именно под ее началом Vogue.com стал полноценной мультимедийной платформой, способной конкурировать с современными digital-медиа. При этом она оставалась верна духу Vogue – сочетая интерес к культуре, моде и светской хронике.

По информации инсайдеров, среди кандидатов на пост главреда рассматривались также Сара Мунвес (W Magazine) и Николь Фелпс (Vogue Business, Vogue Runway), однако выбор пал на фигуру, обладающую уникальным сочетанием традиционного подхода и цифровой гибкости. Такой кандидатуре отдали предпочтение лично Винтур и генеральный директор Condé Nast Роджер Линч.

Хлоя Маль родом из семьи, тесно связанной с искусством и кино: ее мать – актриса Кэндис Берген, отец – французский режиссер Луи Маль. С отличием окончив Brown University, она начала свою карьеру в журналистике в The New York Observer и вскоре присоединилась к Vogue.

Смена руководства в одном из самых влиятельных модных журналов мира знаменует собой новое направление, но без радикального поворота. Предполагается, что в ближайшее время Хлоя займется обновлением редакционной команды, привлечением молодых авторов и актуализацией визуальной идентичности издания. При этом она будет координировать работу с международными подразделениями, активно работая над интеграцией контента в глобальные стратегии бренда.

Анна Винтур, хоть и ушла с поста главного редактора, продолжит играть важную роль в медиахолдинге. Она сохраняет должности глобального редакционного директора Vogue и главного директора по контенту в Condé Nast, контролируя политику таких брендов, как Vanity Fair, GQ, WIRED и других.