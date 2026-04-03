Клава Кока объявила об отношениях с Димой Масленниковым

Клава Кока рассекретила отношения с Димой Масленниковым. Роман певица подтвердила на фоне выхода нового альбома. На обложке пластинки "Как я люблю тебя" пара запечатлена во время поцелуя.

До этого момента звезды предпочитали называть друг друга лишь друзьями, хотя слухи о романе активно обсуждались в сети. Интригу Кока подогревала и ранее: в День святого Валентина она призналась, что проводит праздник не одна, а с "любимым и родным", не раскрывая имени.





Сам Масленников также избегал прямых ответов. В шоу Павла Воли он говорил о своей избраннице с заметной теплотой, но не уточнял, о ком идет речь: "Она идеальная, невероятная, лучшая, прекрасная, чудесная". При этом тему возможного романа с певицей он тогда обошел, объяснив их совместные выступления исключительно дружеской поддержкой.

Новый этап в личной жизни Клавы начался после разрыва с Александром Повериным, с которым она познакомилась на проекте "Сердце Клавы". Тогда артистка открыто говорила о своих ожиданиях от отношений и подчеркивала, что больше не готова мириться с нарциссами и теми, кто принижает ее как певицу.