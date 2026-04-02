Принц Гарри признался, что месяц флиртовал в соцсетях с журналисткой, не зная о ее профессии

Неожиданные детали личной переписки принца Гарри стали известны в ходе судебного разбирательства о нарушении конфиденциальности. Герцог Сассекский рассказал, что некоторое время общался в соцсетях с девушкой, не подозревая, что она журналистка.

Речь идет о Шарлотте Гриффитс – сотруднице таблоида Daily Mail. По словам Гарри, их переписка длилась около месяца: с декабря 2011-го по январь 2012 года. Общение носило легкий, флиртующий характер.

Вскоре после начала переписки они встретились офлайн – на вечеринке у продюсера Артура Лэндона. Именно там, по воспоминаниям Гриффитс, прошел "веселый вечер, полный шалостей". В этот же день принц узнал, кем на самом деле работает его собеседница, и сразу прекратил общение.

Эта история всплыла на фоне коллективного судебного иска против Daily Mail, который подали сразу несколько известных персон, включая Элтона Джона, Элизабет Херли и Сэди Фрост. Знаменитости обвиняют медиакомпанию в неправомерном сборе личной информации на протяжении многих лет, которую использовали для выпуска сенсационных новостей о звездах.

Напомним, сейчас сын короля Британии женат на Меган Маркл, с которой познакомился десять лет назад. В 2018 году пара сыграла свадьбу, а позже отреклась от королевских обязанностей и переехала в США. У супругов двое детей – сын Арчи и дочь Лилибет.