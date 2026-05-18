Суд Испании обязал налоговую вернуть Шакире более 55 миллионов евро

Испанский суд встал на сторону Шакиры в многолетнем налоговом споре и отменил начисления и штрафы за 2011 год. Речь идет о сумме более 55 миллионов евро. Власти Испании должны вернуть певице ранее взысканные средства, а также выплатить проценты и судебные издержки.

Разбирательство касалось вопроса о том, была ли Шакира налоговым резидентом Испании в 2011 году. По местному законодательству для этого человек должен провести в стране более 183 дней в течение года. Налоговая служба утверждала, что певица была связана с Испанией из-за отношений с футболистом Жераром Пике и якобы сосредоточила там свою основную деятельность.

Однако суд пришел к выводу, что ведомство не смогло доказать ключевой факт – пребывание артистки в Испании дольше установленного срока. Согласно материалам дела, в 2011 году Шакира находилась в стране 163 дня, то есть формально не подпадала под статус налогового резидента. На этом основании прежние решения о взысканиях и штрафах были аннулированы.

При этом новое решение касается только налогового периода за 2011 год и не распространяется на последующие дела певицы. В 2023 году Шакира уже заключила соглашение с прокуратурой по другому эпизоду – о неуплате 14,5 миллиона евро налогов за 2012–2014 годы. Тогда артистка признала обвинения и согласилась выплатить штраф более чем на семь миллионов евро, чтобы избежать судебного процесса и возможного тюремного срока.

Испанские власти могут обжаловать новое решение в Верховном суде. До окончательного завершения процедуры налоговое ведомство не намерено перечислять деньги Шакире.