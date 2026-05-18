Казахстанский бренд Sen Sulu подвергся критике из-за рекламы с Валей Карнавал

Казахстанский косметический бренд Sen Sulu попал в скандал из-за рекламной кампании с российской блогершей Валей Карнавал. Коллаборация, задуманная как часть продвижения марки на новые рынки, вызвала волну критики в соцсетях и привела к призывам бойкотировать продукцию бренда.

Поводом для негатива стало участие 24-летней инфлюенсерши в рекламе туши. Пользователи Threads и Instagram (принадлежат Meta, признанной в РФ экстремистской организацией) начали массово вспоминать прошлогодний скандал вокруг съемок Вали Карнавал в Казахстане. Тогда в интернете распространялись неподтвержденные заявления о том, что блогерша якобы требовала убрать казахов со съемочной площадки и выступала против использования казахского языка во время работы. Источником этих обвинений стали высказывания скандального блогера Антона Суворкина (внесен Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иностранного агента) на YouTube.





Несмотря на отсутствие официальных подтверждений, старая история вновь спровоцировала бурную реакцию аудитории. В комментариях пользователи упрекали бренд в отказе поддерживать локальных инфлюенсеров и обвиняли компанию в неуважении к собственной аудитории. Часть покупателей заявила о намерении отказаться от продукции Sen Sulu, а обсуждение быстро вышло за пределы Казахстана, затронув пользователей из России и других стран СНГ.

На фоне скандала представители бренда выступили с объяснением. Маркетолог компании Бахытгуль Казбекова подчеркнула, что Валя Карнавал не является постоянным лицом Sen Sulu, а сотрудничество носило исключительно рекламный и разовый характер. По словам представителей марки, кампания была связана с расширением аудитории и выходом бренда на новые рынки.

Дополнительную критику вызвала и коммуникация компании: часть пользователей обратила внимание, что официальные комментарии бренда публиковались преимущественно на русском языке, хотя Sen Sulu позиционирует себя как казахстанскую марку.

Сама Валя Карнавал также отреагировала на ситуацию. Блогерша отвергла обвинения, назвав распространяемую информацию ложью и провокацией. Она заявила, что с уважением относится к Казахстану, а работу с местной командой назвала комфортной и дружелюбной.