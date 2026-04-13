Суд вынес приговор Артему Чекалину по делу о валютных операциях

В Москве завершился громкий судебный процесс по делу блогерской семьи Чекалиных. Гагаринский районный суд вынес решение, признав Артема Чекалина виновным в незаконных валютных операциях. В качестве наказания ему назначено семь лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд постановил взыскать с него штраф в размере более 190 миллионов рублей.

Следствие установило, что обвиняемый переводил крупные суммы денег за рубеж, используя поддельные документы. Речь идет о более чем 250 миллионах рублей, которые, как считают правоохранители, были перечислены на счета зарубежных компаний, включая организации в Объединенных Арабских Эмиратах. По версии следствия, эти средства поступали от продажи онлайн-продуктов, связанных с фитнес-услугами.

Следствие привлекло большое внимание общественности не только из-за значительных финансовых махинаций, но и из-за личных обстоятельств семьи. Бывшая жена обвиняемого, блогер Валерия Чекалина (более известна как Лерчек), лечится от рака. В связи с этим ее дело было выделено в отдельное производство и приостановлено до выздоровления.

В процессе судебного разбирательства сторона обвинения требовала ужесточения наказания, предлагая назначить срок более семи лет. Защита же, напротив, утверждала, что в действиях подсудимого отсутствует состав преступления, и настаивала на его оправдании. Сам Чекалин также не признал своей вины и просил суд о снисхождении, ссылаясь на семейные обстоятельства и заботу о детях.

После оглашения приговора осужденный Артем Чекалин был взят под стражу непосредственно в зале суда. Ожидается, что защита воспользуется правом на обжалование решения в вышестоящей инстанции.