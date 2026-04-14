Стало известно, как Лерчек назвала сына, рожденного от аргентинца

Блогер забеременела под домашним арестом. После рождения ребенка Лерчек диагностировали онкологию.

Валерия Чекалина, известная как Лерчек, раскрыла имя новорожденного сына. Мальчика назвали Даниэлем – эту информацию подтвердили источники из окружения блогера.

Напомним, сейчас семья Лерчек проживает непростой период. Спустя несколько дней после родов у Чекалиной диагностировали рак желудка последней стадии. Сейчас она в процессе химио– и лучевой терапии.

Партнер Валерии, Луис, ранее эмоционально высказался о ситуации. Именно он сейчас рядом с матерью своего ребенка и старается ее всячески поддерживать.

Лерчек с детьми. Фото: соцсети/@im__lu_

"Как мне хочется забрать всю ее боль. Как я хочу, чтобы моя Лера была жива. Это единственное, о чем я прошу судьбу. Оставь мне мою Леру", – написал он.

Параллельно с этим в семье Чекалиных произошли новые события. Бывший супруг блогера, Артем Чекалин, был приговорен к семи годам колонии по делу о финансовых операциях. Его адвокаты заявили, что будут обжаловать решение суда.

Ситуация вызвала резонанс в публичном поле. Виктория Боня выступила в поддержку Чекалина, обратив внимание на семейные обстоятельства. Возмущена и Катя Гордон, которая ранее работала с семьей. Она заявила, что будет выступать в качестве общественного защитника Артема Чекалина.

Елизавета Федорова

Выпускающий редактор

 

Сетевое издание "Клео.ру" Реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 86153 от 19.10.2023 г.

