Стало известно, как Лерчек назвала сына, рожденного от аргентинца

Валерия Чекалина, известная как Лерчек, раскрыла имя новорожденного сына. Мальчика назвали Даниэлем – эту информацию подтвердили источники из окружения блогера.

Напомним, сейчас семья Лерчек проживает непростой период. Спустя несколько дней после родов у Чекалиной диагностировали рак желудка последней стадии. Сейчас она в процессе химио– и лучевой терапии.

Партнер Валерии, Луис, ранее эмоционально высказался о ситуации. Именно он сейчас рядом с матерью своего ребенка и старается ее всячески поддерживать.





"Как мне хочется забрать всю ее боль. Как я хочу, чтобы моя Лера была жива. Это единственное, о чем я прошу судьбу. Оставь мне мою Леру", – написал он.

Параллельно с этим в семье Чекалиных произошли новые события. Бывший супруг блогера, Артем Чекалин, был приговорен к семи годам колонии по делу о финансовых операциях. Его адвокаты заявили, что будут обжаловать решение суда.

Ситуация вызвала резонанс в публичном поле. Виктория Боня выступила в поддержку Чекалина, обратив внимание на семейные обстоятельства. Возмущена и Катя Гордон, которая ранее работала с семьей. Она заявила, что будет выступать в качестве общественного защитника Артема Чекалина.