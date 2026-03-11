Блогеру Лерчек диагностировали четвертую стадию рака с метастазами

Блогерша находится под домашним арестом из-за уголовного дела по выводу денег за границу. Недавно Лерчек в четвертый раз стала мамой.
Накануне блогер Лерчек (Валерия Чекалина) стала мамой в четвертый раз. Однако после родов стало известно, что звезда соцсетей попала в онкореанимацию. Позже возлюбленный Леры Луис Сквиччиарини сообщил, что у 33-летней многодетной мамы обнаружили онкологию, но подробности предпочел не раскрывать.
Ими поделилась подруга Лерчек, блогер Алина Акилова. По словам бывшей избранницы Николая Сердюкова, у Чекалиной четвертая стадия рака желудка и метастазы начали поражать легкие.
"Рак четвертой стадии с метастазами. Она только родила маленького, и тут такое. Судя по ее посту, ее не выпускали из дома для сдачи анализов", – написала Акилова.
Лерчек и Луис Сквиччиарини. Видео: соцсети/@im__lu_
Ранее девушки дружили, однако после того как Чекалиной запретили пользоваться телефоном на фоне судебных разбирательств и домашнего ареста, их связь практически прекратилась. При этом, как утверждает Акилова, она продолжает поддерживать контакт с родственниками блогера и именно от них узнала о состоянии Валерии.
Она также подчеркнула, что продолжает искать информацию о возможных вариантах лечения и надеется, что у блогера есть шанс на восстановление.
На ситуацию уже отреагировали и публичные персоны. Так, телеведущая Виктория Боня заявила, что Чекалиной необходимо дать возможность сосредоточиться на лечении. Она также упомянула инициативу юриста и общественного деятеля Кати Гордон, которая призывает добиться освобождения блогера из-под домашнего ареста на время терапии.