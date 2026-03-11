Блогеру Лерчек диагностировали четвертую стадию рака с метастазами

Накануне блогер Лерчек (Валерия Чекалина) стала мамой в четвертый раз. Однако после родов стало известно, что звезда соцсетей попала в онкореанимацию. Позже возлюбленный Леры Луис Сквиччиарини сообщил, что у 33-летней многодетной мамы обнаружили онкологию, но подробности предпочел не раскрывать.

Ими поделилась подруга Лерчек, блогер Алина Акилова. По словам бывшей избранницы Николая Сердюкова, у Чекалиной четвертая стадия рака желудка и метастазы начали поражать легкие.

"Рак четвертой стадии с метастазами. Она только родила маленького, и тут такое. Судя по ее посту, ее не выпускали из дома для сдачи анализов", – написала Акилова.