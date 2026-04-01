Возлюбленный Лерчек рассказал, кто погасил ее долг перед ФНС в 175 миллионов рублей

Накануне стало известно, что блогер Валерия Чекалина (Лерчек) больше не числится в списке должников Федеральной налоговой службы. Как сообщалось, некто погасил задолженность звезды соцсетей полностью. Тогда появились различные слухи и предположения: кто-то считал, что 175 миллионов на счет многодетной матери положил ее бывший муж Артем Чекалин, также были версии о влиятельном покровители.



Информацию о погашении долга прокомментировал жених Лерчек, Луис Сквиччиарини. По его словам, многомиллионную сумму блогер выплатила самостоятельно.



"Долг перед налоговой погашен. Он погашен не кем-то, а самостоятельно", – подчеркнул он.

Между тем Лерчек продолжает бороться с онкологией, которую ей диагностировали в марте 2026 года после рождения четвертого ребенка. Как сообщила сама блогер, у нее рак желудка четвертой стадии с метастазами в ногах, легких и позвоночнике. Сейчас Чекалина проходит химио– и лучевую терапию.



Напомним, что дело против Чекалиной и ее бывшего супруга завели в 2023 году. По версии следствия, муж с женой вывели крупную сумму денег за границу, используя подложные документы. После того как стало известно о диагнозе, с Лерчек сняли домашний арест и приостановили расследование.

