Анна Хилькевич показала, почему решилась на абдоминопластику

Актриса Анна Хилькевич, известная по сериалу "Универ", честно рассказала о причинах, по которым решилась на абдоминопластику. В новом видео, которое появилось в личном блоге артистки, она продемонстрировала изменения фигуры после трех беременностей.

Анна указала на состояние кожи в области живота, которое не удалось восстановить естественным путем. После рождения третьей дочери, появившейся на свет в полтора года назад, фигура не вернулась к прежнему виду, несмотря на попытки скорректировать ее с помощью тренировок и других методов. Речь идет не только о внешних изменениях, но и о медицинских нюансах – в частности, диастазе и сопутствующих проблемах, требующих хирургического вмешательства.

"После трех беременностей кожа на животе никуда уже не денется. Это тот самый "кожный фартук", который, как ни крути, убирается только хирургически", – написала актриса.





При этом Хилькевич подчеркнула, что не испытывает неприятия к собственному телу, однако стремится к комфорту в повседневной жизни. По ее словам, решение связано с желанием не ограничивать себя в выборе одежды и не контролировать постоянно положение тела. В результате она пришла к выводу, что операция позволит комплексно решить накопившиеся вопросы.

Актриса воспитывает троих дочерей в браке с предпринимателем Артуром Волковым. Старшая Арианна родилась в 2015 году, Анна-Мария – в 2018-м, а младшая Оливия – в 2024-м. Ранее Анна Хилькевич уже говорила о восстановлении после родов и не скрывала, что обращалась к пластической хирургии – в частности, делала маммопластику.