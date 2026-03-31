Съемки "Лары Крофт" остановили из-за травмы спины у Софи Тернер

Производство нового сериала о Ларе Крофт оказалось на паузе. Сообщается, что исполнительница главной роли – Софи Тернер, известной широкой аудитории по проекту "Игра престолов", травмировала спину.

По информации зарубежных СМИ, повреждение не носит серьезного характера, однако команда решила временно остановить съемочный процесс. В Amazon MGM Studios подчеркнули, что речь идет о превентивной мере: актрисе дали время на восстановление, а возвращение к работе ожидается в ближайшей перспективе.





Обстоятельства, при которых Тернер получила травму, пока не раскрываются. Не уточняется, произошло ли это непосредственно во время съемок или вне площадки. При этом в индустрии обсуждают версию о возможном обострении ранее полученной травмы спины – сама актриса эти сообщения не комментировала.

Проект представляет собой новую телевизионную адаптацию франшизы Tomb Raider. За креативную концепцию отвечает Фиби Уоллер-Бридж, выступающая шоураннером и одним из ключевых авторов истории.

Несмотря на вынужденную паузу, график релиза пока не пересматривается: премьера сериала по-прежнему ориентирована на 2027 год. В актерском составе, помимо Тернер, заявлены Сигурни Уивер, Джейсон Айзекс и Саша Лусс.