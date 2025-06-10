Анна Хилькевич рассказала о тяжелом кризисе в отношениях с мужем

В беседе с психологом Сатьей Дас Анна призналась, что кризис длился около двух-трех лет. Спасением стали откровенные разговоры, которых им не хватало в первые годы брака. По словам Хилькевич, именно тяжелый кризис научил их с мужем говорить по душам. Она активно призывала супруга делиться своими чувствами и переживаниями, что, по ее словам, в итоге сработало.

Как отметила Анна Хилькевич, кризис помог им с Артуром Мартиросяном посмотреть друг на друга другими глазами.

"Мы так выросли в глазах друг друга, перешли в абсолютно новую категорию отношений и их восприятия", – рассказала актриса Сатье Дас.

Одной из причин проблем в браке актриса считает свой напряженный график, который мешал уделять достаточно времени семье. Хилькевич призналась, что только сейчас начинает находить время для отдыха с близкими. Актриса боится упустить возможности в карьере и стремится реализовывать все свои планы, опасаясь сожалений в будущем.





Хилькевич также активно ведет блог, где транслирует моменты своей жизни, рассказывает о воспитании дочерей – Арианны, Анны-Марии и Оливии. Недавно она поделилась инцидентом: звезда обнаружила, что няня спит вместе с ее младшей дочерью Оливией. Это вызвало у Анны шок и недовольство, так как, по ее мнению, подобные вещи должны обсуждаться.

Этот случай вызвал дискуссию среди подписчиков. Несмотря на трудности, Анна Хилькевич сохраняет оптимизм, продолжая успешно совмещать карьеру и воспитание детей. Она уверена в возможности достижения успеха во сферах своей жизни.