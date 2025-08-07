Моделируем тело: как работает липоскульптура

Липоскульптура – одна из современных пластических операций, которая дает эффект быстрого преображения тела. Вместе с Сергеем Кругликом, пластическим хирургом и кандидатом наук разбираемся, кому она подходит, как проходит вмешательство и как быстро ждать результатов.





Что такое липоскульптура и чем она отличается от липосакции

Липоскульптуру начали проводить еще в 1980-х годах, и с тех пор процедура заметно усовершенствовалась: появились новые инструменты, более точные техники, а хирурги накопили огромный опыт. Сегодня это полноценная работа с силуэтом и рельефом.

Метод объединяет сразу две процедуры: липосакцию и липофилинг. Сначала хирург удаляет излишки жировой ткани, затем использует часть этого материала, чтобы восполнить объем в других зонах. Благодаря этому удается создать рельеф, подчеркнуть мускулатуру, сформировать плавные изгибы. При этом вмешательство малотравматичное – хирург работает через проколы.

Если у пациента есть избыток кожи и диастаз прямых мышц живота, может понадобиться абдоминопластика. Это более объемная операция, в ходе которой удаляется кожно-жировой фартук, ушивается диастаз и перемещается пупок. Чаще всего она дополняется липосакцией – это помогает усилить эффект и прорисовать талию.

С какими зонами чаще всего работают

Самые популярные – грудь, ягодицы, лицо, кисти рук. Липоскульптура позволяет не только скорректировать отдельную часть тела, но и заново выстроить весь силуэт за счет перераспределения объемов.





Уже при заборе жира хирург начинает "рисовать" фигуру: например, увеличивает изгиб поясницы, чтобы подчеркнуть ягодицы. Работая со светом и тенью, специалист может создать объем в нужных местах и даже визуально прорисовать "кубики пресса".

Часть донорского жира часто пересаживается: в грудь, ягодицы или даже дельтовидные мышцы – это особенно актуально для мужчин, которым важно достичь V-образного силуэта.

Кому подходит липоскульптура

Самый лучший эффект будет у тех, кто уже следит за собой и не имеет выраженного лишнего веса. Это пациенты с "жировыми ловушками" – локальными отложениями в одной зоне и недостатком объема в другой.

Если есть избыток веса, операция может быть разделена на несколько этапов. При большом лишнем весе хирургическое вмешательство откладывается до момента снижения массы тела. Кроме того, могут потребоваться дополнительные процедуры для удаления избытков кожи.

Как проходит процедура

Во время липоскульптуры хирург забирает жир из зон-"ловушек" – спины, боков, бедер – и переносит его в нужные области, например в ягодицы. Получается эффект "песочных часов".





Проколы почти не заметны, так как жировая ткань вводится через небольшие канюли. Используется собственный материал пациента, поэтому результат получается естественным, а риски минимальны.

При этом важно, чтобы донорский жир был чистым и введен правильно, иначе часть клеток не приживется. Также может выполняться абдоминопластика, если есть кожно-жировой фартук или диастаз.

Как быстро виден результат и как проходит восстановление

Первые улучшения заметны сразу на операционном столе, но потом появляются отеки и синяки. Увидеть реальные результаты можно уже через месяц, визуальные несовершенства уходят. Финальный итог формируется к третьему месяцу, а полное восстановление может занять до года.

На этапе реабилитации важно носить компрессионное белье и соблюдать рекомендации хирурга. Также стоит понимать, что результат – это всегда совместная работа пациента и специалиста: важно учитывать индивидуальные особенности фигуры, состояние тканей и цели.

Сохраняется ли результат надолго

Обычно приживается до 90% пересаженной жировой ткани. В среднем уходит около 30% объема – это нормальный физиологический процесс. На результат влияют методика, качество оборудования, опыт хирурга и образ жизни пациента.

Если после операции человек набирает вес, объем в прооперированных зонах увеличивается в последнюю очередь. Но при наборе 10–15 килограммов эстетический результат, скорее всего, будет утрачен.





Противопоказания