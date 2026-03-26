Анна Хилькевич спровоцировала слух о четвертой беременности после УЗИ

Актриса Анна Хилькевич в личном блоге разместила кадры из медицинского кабинета, где проходила ультразвуковое исследование (УЗИ), и намекнула на важные новости, не раскрывая подробностей.

"Я не верю, что это происходит", – написала артистка.

Такой формат подачи сразу вызвал реакцию аудитории. Часть подписчиков решила, что речь идет о четвертой беременности артистки, тем более что сама Хилькевич ранее не скрывала желания вновь стать мамой. Некоторые даже предположили, что на этот раз в семье может появиться мальчик, о котором актриса неоднократно упоминала в интервью и блоге.

Однако более внимательные пользователи усомнились в подобной версии. По их мнению, опубликованные кадры скорее относятся к обследованию внутренних органов, а не к подтверждению беременности. На этом фоне появились предположения о возможном хирургическом вмешательстве – в частности, речь могла идти о плановой операции после родов.

Интригу усилило и поведение самой актрисы. Вскоре после публикации она призвала не делать поспешных выводов и предпочла временно не комментировать ситуацию.

"Вижу ваши поздравления, но вы торопитесь с выводами. Завтра все вам расскажу", – отреагировала звезда сериала "Универ".

Сейчас Анна Хилькевич воспитывает троих дочерей в браке с бизнесменом Артуром Волковым. Младшая дочь появилась на свет осенью 2024 года, и актриса ранее рассказывала о восстановлении после родов и возможных планах на еще одного ребенка. При этом врачи, по ее словам, не видят препятствий для будущей беременности.