Поклонники заподозрили, что Зендая и Том Холланд ждут ребенка

Поклонники заподозрили Зендаю и Тома Холланда в скором пополнении. Поводом для домыслов стали свежие фотографии, на которых актриса одета в свободные наряды и словно намеренно прикрывает живот сумкой.

Снимки, вызвавшие обсуждение, появились в соцсетях брата Тома – Сэма Холланда. На фото пара запечатлена вместе с родителями актера во время похода на шоу The Traitors: Live Experience в Лондоне. Пользователи заметили, что Зендая в последнее время изменила привычный стиль – отказалась от приталенных образов и предпочитает мешковатую одежду.



Позже в сети появилось еще одно фото, где звезда выглядит немного округлившейся, что только усилило волну слухов. Ни Зендая, ни Том пока не стали давать комментариев.



Роман актеров начался почти восемь лет назад – на съемках фильма "Человек-паук: Возвращение домой" в 2017 году. Тогда они сыграли влюбленных, а вскоре между ними вспыхнули настоящие чувства. Долгое время пара держала отношения в секрете, пока в 2021 году их не застали целующимися в автомобиле в Лос-Анджелесе – с этого момента скрывать роман стало бессмысленно.