Слава Копейкин сыграет Басту в новом биографическом фильме о рэпере

Рэпер Баста готовит к выходу фильм о собственной истории. Рэпер и продюсер анонсировал байопик с рабочим названием "БАСТА. Начало игры", который расскажет о его пути к успеху – от первых шагов до статуса одного из ключевых артистов индустрии.

Главную роль в картине исполнит Слава Копейкин – актер, уже знакомый широкой аудитории по нашумевшему сериалу "Слово пацана. Кровь на асфальте". Новость подтвердил сам Баста, опубликовав совместные фото с молодым актером и архивный кадр из своей молодости, предложив поклонникам оценить сходство.

Сам Копейкин признался, что работа над проектом для него – один из самых значимых этапов в карьере.

"Мне выпала честь и огромная ответственность сыграть самого маэстро всея русского рэпа Василия Михайловича Вакуленко", – пишет в своем блоге артист.





Актер также отметил, что пока не может раскрывать детали, но уже сейчас испытывает сильные эмоции от участия.

Проектом займется режиссер Стас Иванов, а за продюсерскую поддержку отвечает команда "Газгольдер" – ключевое объединение, с которым давно связан Баста.

Съемки стартуют в ближайшее время, а интерес к проекту уже подогревается не только кастингом, но и самим форматом – это редкий случай, когда артист уровня Басты лично вовлечен в экранизацию собственной биографии.