Мэрил Стрип едва не отказалась от роли Миранды Пристли в "Дьявол носит Prada"

29 апреля 2026 года в эфире шоу Today Мэрил Стрип вместе с коллегами по оригинальной картине – Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи – вспомнила, как почти отказалась от съемок в "Дьявол носит Prada" (18+) 20 лет назад. По словам актрисы, после прочтения сценария она поняла, что фильм будет успешным, однако первоначальное финансовое предложение студии сочла слишком низким. На тот момент Стрип было 55 лет, и она задумывалась о завершении карьеры.

"Я хотела проверить, удвоится ли сумма, если я удвою свою просьбу, и они сразу же согласились", – рассказала актриса.

По словам актрисы, этот эпизод стал для нее поворотным: он изменил ее отношение к переговорам и укрепил готовность отстаивать свои интересы, в том числе в контексте гендерного разрыва в оплате труда в Голливуде.

К слову, Мэрил Стрип была права, и "Дьявол носит Prada" не просто оправдал ожидания, а превратился в один из самых культовых фильмов о модной индустрии. Картина точно уловила дух времени: эпоху, когда глянец формировал не только стиль, но и карьерные амбиции целого поколения.

Уже 1 мая сиквел кинокартины выйдет в мировой прокат. Съемки "Дьявол носит Prada 2" начались летом прошлого года. К своим ролям вернулись Энн Хэтэуэй, Эмили Блант, Стэнли Туччи и, конечно, Мэрил Стрип. Также известно, что Леди Гага сыграет себя в киноленте, а кроме того, саундтрек певицы прозвучит в финальных титрах. Песню Runway она написала специально для сиквела.