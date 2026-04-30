Бывший муж Ксении Бородиной Курбан Омаров обратился к Николай Сердюкову: "Докажешь, что ты мужчина"

В феврале муж Ксении Бородиной должен был участвовать в шоу "Мастер игры" в Марокко. Однако в последний момент Николай Сердюков отказался. Как выяснилось, он не хотел работать на одной площадке с бывшим супругом Ксении Курбаном Омаровым.

И вот, спустя два месяца после ухода Николая с проекта, Омаров решил записать ему видеообращение. Бизнесмен призвал блогера вернуться на шоу и доиграть без конфликтов, как ожидают многие.

"Все ждут, что у нас будет конфронтация, а мы с тобой вдвоем будем играть в свою игру. Все круто, и ты докажешь, что ты мужчина!" – говорит бывший муж Ксении.





На фоне этого в обсуждение включился еще один экс-бойфренд Бородиной – Михаил Терехин, который, как оказалось, тоже задействован в шоу. Он признался, что не знает Николая лично, а о его возможном участии узнал уже постфактум – из новостей о "бегстве" из Марокко.

"Ей (Ксении Бородиной – Прим. ред.), видимо, стало известно, что в проекте будет принимать участие Курбан и у них могут возникнуть конфликты", – сказал Терехин, подчеркнув, что о его участии супруги, скорее всего, не догадывались.

Напомним, Терехин и Бородина встречались с 2011 по 2015 год. Их история любви началась на съемочной площадке "Дома-2", куда Михаил пришел искать любовь. Позже пара рассталась, и Ксения вышла замуж за Омарова. Их брак распался в 2021 году, у них есть дочь Теона. С Сердюковым ведущая начала отношения в 2024 году, а спустя несколько месяцев Николай сделал Ксении предложение руки и сердца.