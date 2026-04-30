Эд Ширан побрился налысо и рассказал о проблемах со здоровьем

Эд Ширан удивил поклонников, появившись в социальных сетях с обритой налысо головой. Артист заявил, что новый образ связан с началом новой жизни.

"Да, я сбрил волосы. Я хотел сделать это, чтобы начать все с чистого листа. Сейчас в моей жизни начинается много нового", – написал он. И сразу добавил: образ ему зашел, возможно, останется с ним надолго.



В том же посте Ширан неожиданно затронул тему здоровья. Исполнитель рассказал, что последний месяц страдал от опоясывающего лишая.



К слову, перемены во внешности Ширана обсуждались еще зимой. Тогда многие отметили, как Ширан похудел. Также он отметил, что пересмотрел отношение к вредным привычкам и сократил количество алкоголя. Сам он связывал это с отцовством: когда старшей дочери было всего пару недель, он понял, что хочет быть в ресурсе, а не "на отходняке". Сейчас артист воспитывает двух дочерей вместе с Черри Сиборн – Лиру и Юпитер.