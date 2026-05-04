Клава Кока и Дима Масленников спровоцировали слух о тайной свадьбе в Париже

Певица Клава Кока (Клавдия Высокова) и блогер Дима Масленников могли сыграть свадьбу в столице Франции. Поводом для обсуждений стало видео, снятое случайными прохожими на улицах Парижа. Пару запечатлели в образах, напоминающих свадебные, с кольцами на безымянных пальцах.

Артистка выбрала лаконичное короткое белое платье и дополнила образ букетом ландышей, в то время как ее спутник появился в строгом костюме теплого оттенка. При этом сами знаменитости не делали официальных заявлений, продолжая публиковать в социальных сетях контент из французской столицы, но без явных намеков на важное событие.





Напомним, в начале апреля стало известно об помолвке пары, а внимательные поклонники заметили кольцо с крупным бриллиантом на руке певицы. История отношений Клавы Коки и Димы Масленникова развивалась постепенно – они знакомы около 10 лет, долгое время поддерживали дружескую связь.

Париж для них имеет символическое значение. Именно здесь блогер однажды собирался признаться артистке в чувствах, однако тогда разговор не состоялся. Спустя время ситуация изменилась, и, вероятно, именно в этом городе пара решила закрепить свой союз.

До нынешних отношений у Клавы Коки было несколько романов, в том числе с блогером Александром Повериным, однако ни один из них не привел к созданию семьи.